На 78 году жизни скончался режиссёр Бернардо Бертолуччи

Новости Италии. В Риме скончался легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica. Бертолуччи умер в возрасте 77 лет.

Точная причина смерти не называется, но известно, что режиссера не стало после продолжительной болезни.

Одними из самых известных работ автора являются фильмы «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо, «Конформист» и «Мечтатели».





Режиссер получил премию «Оскар» за фильм «Последний император», который был основан на жизни последнего императора Китая.

Бернардо Бертолуччи также был лауреатом премий «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского и Веницианского кинофестивалей, почетного приза Каннского кинофестиваля за вклад в искусство кино.