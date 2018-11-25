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На 78 году жизни скончался режиссёр Бернардо Бертолуччи

26.11.2018 13:08 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. В Риме скончался легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica. Бертолуччи умер в возрасте 77 лет.

Точная причина смерти не называется, но известно, что режиссера не стало после продолжительной болезни.

Одними из самых известных работ автора являются фильмы «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо, «Конформист» и «Мечтатели».

На 78 году жизни скончался режиссёр Бернардо Бертолуччи

Режиссер получил премию «Оскар» за фильм «Последний император», который был основан на жизни последнего императора Китая.

Бернардо Бертолуччи также был лауреатом премий «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского и Веницианского кинофестивалей, почетного приза Каннского кинофестиваля за вклад в искусство кино.

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Теги: Брест
 
 
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Новости Италии. В Риме скончался легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica. Бертолуччи умер в возрасте 77 лет. Точная...
 
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