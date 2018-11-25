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На 78 году жизни скончался режиссёр Бернардо Бертолуччи
Новости Италии. В Риме скончался легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи.
Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica. Бертолуччи умер в возрасте 77 лет.
Точная причина смерти не называется, но известно, что режиссера не стало после продолжительной болезни.
Одними из самых известных работ автора являются фильмы «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо, «Конформист» и «Мечтатели».
Режиссер получил премию «Оскар» за фильм «Последний император», который был основан на жизни последнего императора Китая.
Бернардо Бертолуччи также был лауреатом премий «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского и Веницианского кинофестивалей, почетного приза Каннского кинофестиваля за вклад в искусство кино.
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Новости Италии. В Риме скончался легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica. Бертолуччи умер в возрасте 77 лет. Точная...
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