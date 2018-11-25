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Два рыбака утонули в озере в Ивацевичском районе
Новости Беларуси. В Ивацевичском районе на озере Вульковское утонули два рыбака.
Как
На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Они нашли у берега тело еще одного мужчины.
Погибшими оказались 40-летний и 43-летний рыбаки – жители поселка Телеханы.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе на озере Вульковское утонули два рыбака. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, происшествие...
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