ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два рыбака утонули в озере в Ивацевичском районе

26.11.2018 12:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе на озере Вульковское утонули два рыбака.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, происшествие случилось днем двадцать пятого ноября. Рыбак услышал непонятные звуки и поплыл в сторону, откуда они исходили – был сильный туман. Примерно в 70 метрах от берега мужчина обнаружил тело человека на поверхности воды.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Они нашли у берега тело еще одного мужчины.

Погибшими оказались 40-летний и 43-летний рыбаки – жители поселка Телеханы.

Проводится проверка.

В начале августа нынешнего года 17-летний парень утонул под Пинском, спасая девушку (читать далее).  
Новости по теме

В Берёзовском районе перевернулась лодка: один человек утонул, трое – в реанимации

В Минске в запрещённом для купания водоёме утонул 15-летний подросток

4-летняя девочка утонула в Калинковичском районе в Припяти

В Мостах после прыжка с тарзанки утонул 17-летний парень

17-летний парень утонул под Пинском, спасая девушку

В Бресте утонул 5-летний мальчик. Тело ребёнка вынес из водоёма один из отдыхавших

В Пинске в реке обнаружено тело 17-летнего молодого человека

46-летний мужчина утонул в Ветковском районе, спасая 9-летнего сына
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине

Самолёт «Белавиа» не смог вылететь по расписанию из Кишинёва из-за тумана

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов

В Новой Зеландии на берег выбросились свыше 140 дельфинов

Около 170 кг кокаина обнаружили в ящиках с бананами в Польше

В Хошимине свыше 40 улиц затопило из-за тайфуна «Усаги»

Из-за землетрясения на границе Ирана и Ирака пострадали более 550 человек

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Ивацевичском районе на озере Вульковское утонули два рыбака. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, происшествие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Победителей конкурса фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» объявят 27 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика