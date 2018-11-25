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УВД: в Дрогичинском районе 43-летний охотник травмировал сам себя
26.11.2018 14:15 — Разное | Аргументы и факты
Снимок носит иллюстративный характер. © /
Как стало известно, 43-летний житель Дрогичина охотился с гладкоствольным ружьем в лесу около деревни Сороцни. По предварительной информации, когда он выстрелил, ружье срикошетило и тяжело ранило охотника, пишет
Как сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей ДУЧЕНКО, патрон 12-го калибра повредил переднюю брюшную полость, грудную клетку и левую руку мужчины. При этом он сумел самостоятельно обратиться за помощью в районную больницу.
Сейчас мужчина находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. По данному факту проводится проверка. Ружье изъято. Устанавливаются возможные очевидцы происшествия.
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Инцидент произошел днем 24 ноября в лесу около населенного пункта Сороцни.
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