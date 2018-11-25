УВД: в Дрогичинском районе 43-летний охотник травмировал сам себя

Как стало известно, 43-летний житель Дрогичина охотился с гладкоствольным ружьем в лесу около деревни Сороцни. По предварительной информации, когда он выстрелил, ружье срикошетило и тяжело ранило охотника, пишет БЕЛТА .

Как сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей ДУЧЕНКО, патрон 12-го калибра повредил переднюю брюшную полость, грудную клетку и левую руку мужчины. При этом он сумел самостоятельно обратиться за помощью в районную больницу.

Сейчас мужчина находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. По данному факту проводится проверка. Ружье изъято. Устанавливаются возможные очевидцы происшествия.