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Женщина погибла в столкновении двух авто под Бобруйском

26.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Женщина погибла в столкновении двух авто под Бобруйском

В Бобруйском районе при ДТП на 32-м км автодороги Бобруйск-Мозырь погибла пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 25 ноября около 13.00 у деревни Боровая. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW X5 - 31-летний мужчина не выбрал безопасной скорости движения и не учел погодных условий. "Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там столкнулся с Citroёn, - рассказали в ГАИ. - В результате ДТП 28-летняя пассажирка Citroёn скончалась на месте, 26-летний водитель этого же автомобиля и 15-летний пассажир получили множественные травмы". Пострадавшие госпитализированы.

Водитель BMW X5 и его 20-летняя пассажирка также были травмированы и доставлены в больницу. Как отметили в ГАИ, на BMW были установлены летние шины. По факту ДТП проводится проверка.


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В Бобруйском районе при ДТП на 32-м км автодороги Бобруйск-Мозырь погибла пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома. ...
 
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