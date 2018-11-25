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Кусочек слуцкого «Домашнего» взял в аренду «Евроопт»
26.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Около 150 квадратных метром магазина «Домашний» в 12-м городке арендовал ООО «Евроторг», здесь откроется магазин хозяйственных товаров «Магия». Об этом сайту SlutskGorod сообщили читатели.
В администрации супермаркета «Домашний» подтвердили эту информацию. Известно, что «Магия» начнёт работать уже в ближайшие дни.
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Около 150 квадратных метром магазина «Домашний» в 12-м городке арендовал ООО «Евроторг», здесь откроется магазин хозяйственных товаров «Магия». Об этом сайту SlutskGorod...
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