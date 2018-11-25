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До –18 градусов. В Беларусь идёт сильное похолодание

26.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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До –18 градусов. В Беларусь идёт сильное похолодание

Конец ноября для белорусов оказался по-настоящему зимним, на этой неделе область повышенного атмосферного давления принесёт усиление морозов. Об этом сайту SlutskGorod сообщили на метеостанции «Слуцк».

Во вторник, 27 ноября, в Минской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица, ветер до 8 м/с. Температура ночью до -8°С, при прояснениях до -11°С, днём -2..-7°С. 

В среду республика попадет под влияние холодного скандинавского антициклона. Температура ночью снизится до -5..-10°С, при прояснениях до -12 градусов, днём ожидается от -3 до -8 градусов. 

В четверг, 29 ноября, также будет без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до -8..-13°С, местами при прояснениях в Минской области ожидается до 17 градусов мороза, в целом по Беларуси до -18°С.

Холодная погода сохранится в пятницу и выходные дни.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Конец ноября для белорусов оказался по-настоящему зимним, а на этой неделе область повышенного атмосферного давления принесёт усиление морозов. Об этом сайту...
 
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