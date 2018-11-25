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Суд отменил административный арест рэпера Хаски
Суд отменил административный арест рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов), обвиненного в мелком хулиганстве. Об этом
«Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал адвокат музыканта Алексей Аванесян в своем Facebook.
Напомним, 22 ноября рэп-исполнителя арестовали на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.
Сегодня в Москве
Появится ли Хаски на концерте в свою честь в «Главклубе» пока неизвестно.
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Появится ли Хаски на концерте в свою честь в "Главклубе" пока неизвестно.
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