Суд отменил административный арест рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов), обвиненного в мелком хулиганстве. Об этом пишет meduza.





«Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал адвокат музыканта Алексей Аванесян в своем Facebook.

Напомним, 22 ноября рэп-исполнителя арестовали на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

Сегодня в Москве состоится концерт в поддержку рэпера, на котором выступят Баста, Noize MC и Оксимирон. С продажи билетов артисты собрали около 6 миллионов российских рублей (91,5 тысяча долларов), которые передадут Хаски. Один билет стоил около 2 тысяч российских рублей (65 белорусских рублей). Билеты были проданы за несколько часов.

Появится ли Хаски на концерте в свою честь в «Главклубе» пока неизвестно.

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