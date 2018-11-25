ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд отменил административный арест рэпера Хаски

26.11.2018 14:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд отменил административный арест рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов), обвиненного в мелком хулиганстве. Об этом пишет meduza.


«Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал адвокат музыканта Алексей Аванесян в своем Facebook.

Напомним, 22 ноября рэп-исполнителя арестовали на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

Сегодня в Москве состоится концерт в поддержку рэпера, на котором выступят Баста, Noize MC и Оксимирон. С продажи билетов артисты собрали около 6 миллионов российских рублей (91,5 тысяча долларов), которые передадут Хаски. Один билет стоил около 2 тысяч российских рублей (65 белорусских рублей). Билеты были проданы за несколько часов.

Появится ли Хаски на концерте в свою честь в «Главклубе» пока неизвестно.

Читайте также
Российский рэпер Хаски провел церемонию собственных похорон
Все рэп-концерты в Минске: Anacondaz, Хлеб, PLC, Мэйти, T-Fest и другие

***

24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группировки «Ленинград», который пройдет уже 1 декабря. Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 30 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появится ли Хаски на концерте в свою честь в "Главклубе" пока неизвестно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика