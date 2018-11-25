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Профилактическая акция «Жизнь дороже шин!»

26.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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С 26 ноября по 6 декабря 2018 года ГАИ проводит профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!».

Общеизвестно, что с наступлением осенне-зимнего сезона ухудшаются погодные и дорожные условия. Заморозки, туман, дождь, мокрый снег образуют скользкую проезжую часть, а неподготовленность транспортных средств к движению зимой и недостаточные навыки водителей вождения в этих условиях становятся условием для совершения ДТП.

Уже в этом сезоне с первым выпавшим снегом только за одни сутки в Минской области произошло в два раза больше ДТП без пострадавших в сравнении с обычным «неснежным» днем. Это говорит о том, что отдельные водители и их автомобили не были готовы.

С целью напоминания водителям о «зимней технике вождения» и необходимости установки на транспортные средства зимней резины, в период с 26 ноября по 6 декабря 2018 года ГАИ проводит профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!».

ГАИ информирует, что согласно пункта 207-1 ПДД, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. Ответственность за невыполнение данных требований ПДД предусмотрена частью 5 статьи 18.22 КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 БВ. В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по части 3 статьи 18.12 КоАП – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1,0 БВ.

В случае совершения повторно в течение одного года нарушения квалифицируются по части 9 статьи 18.12 КоАП и влекут наложение штрафа в размере от 2,0 до 5,0 базовых величин.



 
 
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С 26 ноября по 6 декабря 2018 года ГАИ проводит профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!».
 
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