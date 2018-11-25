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Следствие устанавливает обстоятельства гибели каменщика в Пинске

26.11.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пинским МОСК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60960.php

Следствие устанавливает обстоятельства гибели каменщика в Пинске

фото из соцсетей

По данным следствия, 24 ноября текущего года, примерно в 9 часов 30 минут в оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД от врача скорой помощи поступило сообщение о гибели 59-летнего жителя Пинска.

Работой следственно-оперативной группы было установлено, что в этот день, примерно в 9 часов 20 минут, мужчина, работавший каменщиком-монтажником одной из строительных организаций, выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки.

В указанное время щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий, после чего на последнего упал крепежный ригель весом около 40 килограмм.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В момент происшествия он не был пристегнут страховочным тросом.

По данному факту Пинским МОСК проводится проверка. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята техническая документация и документация по охране труда.

Официальный представитель УСК по Брестской области

Дмитрий Иванюк

 
 
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Пинским МОСК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. фото из соцсетей По данным следствия, 24 ноября...
 
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