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Ещё один молодой человек уехал на заработки в РФ и пропал... Зинчук Денис Сергеевич

26.11.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пропал Зинчук Денис Сергеевич (12.02.1994 г.р.), который уехал на заработки в г. Москва (РФ).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60959.php

Ещё один молодой человек уехал на заработки в РФ и пропал... Зинчук Денис Сергеевич

Работал на автомойке. С 17.10.2018 года перестал выходить на связь с родными. Со слов напарника по работе проживал по адресу: ул. Маршала Неделина (г. Москва).

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. 

 
 
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Пропал Зинчук Денис Сергеевич (12.02.1994 г.р.), который уехал на заработки в г. Москва (РФ). Работал на автомойке. С 17.10.2018 года перестал выходить на связь с родными. Со...
 
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