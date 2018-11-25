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Ещё один молодой человек уехал на заработки в РФ и пропал... Зинчук Денис Сергеевич
26.11.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Пропал Зинчук Денис Сергеевич (12.02.1994 г.р.), который уехал на заработки в г. Москва (РФ).
Работал на автомойке. С 17.10.2018 года перестал выходить на связь с родными. Со слов напарника по работе проживал по адресу: ул. Маршала Неделина (г. Москва).
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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Пропал Зинчук Денис Сергеевич (12.02.1994 г.р.), который уехал на заработки в г. Москва (РФ). Работал на автомойке. С 17.10.2018 года перестал выходить на связь с родными. Со...
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