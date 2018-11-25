ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На М1 под Брестом у д. Тельмы насмерть сбили женщину, её личность не установлена

26.11.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

25.11.2018 года в 20:45 часов в Брестском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летняя жительница г.Кобрина Брестского района, управляя автомобилем "Шкода Рапид" и двигалась по автодороге М1 «г.Брест- Козловичи- г.Минск- гр. РФ», со стороны д. Тельмы-2 в направлении г.Бреста. На 0-м км автодороги совершила наезд на неустановленную женщину-пешехода, которая двигалась по проезжей части в полосе для движения. В результате ДТП пешеход была госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60958.php

На М1 под Брестом у д. Тельмы насмерть сбили женщину, её личность не установлена


Сегодня, около 11:40 часов из Брестской областной больницы поступило сообщение о том, что скончалась неустановленная женщина-пешеход. ГАИ просит помочь установить личность погибшей женщины. Особые приметы погибшего: на вид 50-55 лет, рост примерно 160 - 165 см, плотного телосложения, волосы темные, короткие. Была одета: куртка коричневого цвета, на воротнике и капюшоне имеется мех серого цвета; штаны черного цвета; сапоги - зимние, черные, высокие; кофта - розового цвета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60958.php

На М1 под Брестом у д. Тельмы насмерть сбили женщину, её личность не установлена


Всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшей женщине-пешеходе, просьба сообщить в дежурную часть ГАИ 41-44-44- либо 102 (звонок бесплатный).

Существуют определенные обязанности пешехода в темное время суток. Эти знания обычно игнорируют, считая ненужной формальностью. Однако правила движения пешеходов на проезжей части в ночное время составлены не случайно. Большинство дорожно-транспортных происшествий случается ночью. Силуэт пешехода может быть виден нечетко, что, возможно, спровоцирует водителя на совершение роковой ошибки. Если вы хотите сохранить свою жизнь, то при при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами). Водитель никогда не проглядит такого пешехода, даже если он будет стоять в тени.

Будьте заметнее в темное время суток и в условиях недостаточной видимости!

Безопасных Вам дорог!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25.11.2018 года в 20:45 часов в Брестском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летняя жительница г.Кобрина Брестского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В декабре подорожают сигареты и появятся в продаже новые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика