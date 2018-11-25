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На М1 под Брестом у д. Тельмы насмерть сбили женщину, её личность не установлена
26.11.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
25.11.2018 года в 20:45 часов в Брестском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летняя жительница г.Кобрина Брестского района, управляя автомобилем "Шкода Рапид" и двигалась по автодороге М1 «г.Брест- Козловичи- г.Минск- гр. РФ», со стороны д. Тельмы-2 в направлении г.Бреста. На 0-м км автодороги совершила наезд на неустановленную женщину-пешехода, которая двигалась по проезжей части в полосе для движения. В результате ДТП пешеход была госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.
Существуют определенные обязанности пешехода в темное время суток. Эти знания обычно игнорируют, считая ненужной формальностью. Однако правила движения пешеходов на проезжей части в ночное время составлены не случайно. Большинство дорожно-транспортных происшествий случается ночью. Силуэт пешехода может быть виден нечетко, что, возможно, спровоцирует водителя на совершение роковой ошибки. Если вы хотите сохранить свою жизнь, то при при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами). Водитель никогда не проглядит такого пешехода, даже если он будет стоять в тени.
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25.11.2018 года в 20:45 часов в Брестском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летняя жительница г.Кобрина Брестского...
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