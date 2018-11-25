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Курсы по органическому земледелию планируют организовать в Полесском госуниверситете

26.11.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Полесском государственном университете планируется организовать образовательные курсы для производителей органической продукции, сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры экономики и бизнеса ПолесГУ Людмила Совик.


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Курсы по органическому земледелию планируют организовать в Полесском госуниверситете

В университете прошел заключительный трансграничный семинар по вопросам организации производства и сбыта органических ягод в белорусско-украинском приграничье. Мероприятие проводилось в рамках проекта международной технической помощи ЕС "Формирование предпринимательской среды для производства органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси". Партнером ПолесГУ выступает Национальный университет водного хозяйства и природопользования из Ровно. Проект завершается в январе 2019 года. До этого времени на базе региональных консультационно-образовательных центров при вузах будут проходить тренинги по органическому производству с выдачей сертификатов.

"По условиям гранта у проекта должна быть жизнь и после его завершения. Останутся региональные образовательные центры в Пинске и Ровно. Они оснащены компьютерами, многофункциональной техникой и продолжат работу. Будем организовывать курсы в центрах для повышения квалификации сельскохозяйственных работников, фермеров, поддерживать наши образовательные ресурсы на сайтах", - сказала Людмила Совик.

"В органическом производстве столько нюансов, что ни в одной книжке этого не пропишешь. Нужна теснейшая связь с практикующими фермерами. Думаю, мы сделаем курсы повышения квалификации на базе Полесского университета, где будет и теоретическая, и практическая части. Будем пытаться в нашем районе или, может быть, соседнем Столинском вовлечь фермеров в образовательную деятельность", - уточнила она.

В завершающем трансграничном семинаре приняли участие более 60 человек. Это представители целевых групп (руководители сельхозпредприятий, фермерских хозяйств), Минсельхозпрода, фондов поддержки малого и среднего бизнеса, перерабатывающих предприятий, белорусские трейдеры органических ягод, ученые из Беларуси, Украины, Польши.

"Мы создали площадку для деловых, информационных, образовательных контактов, и она работает. Об этом можно сказать с полной уверенностью. Конечно, предпринимательская среда формируется не в один день. Во всяком случае, основу мы заложили. Есть те, кто уже выразил желание создать или расширить свою органическую плантацию, сертифицировать продукцию", - добавила профессор.

По ее мнению, процесс будет стимулировать и принятый недавно в стране закон об органическом производстве. "Обозначены механизмы поддержки органических производителей. Государство показало, что оно заинтересовано и будет работать в этом направлении. Это очень важно, потому что без закона мы бы очень медленно двигались вперед", - резюмировала куратор проекта

 
 
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В Полесском государственном университете планируется организовать образовательные курсы для производителей органической продукции, сообщила корреспонденту...
 
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