В преддверии 75-летия освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков РО РОО «Белая Русь» совместно с РК ОО «БРСМ» в рамках акции «Спасибо, ветеран!» посетила ветерана Великой Отечественной войны Веру Дедикову.

Вера Спиридоновна Дедикова родилась 12 мая 1921 года. Рано осиротев, она привыкла во всем полагаться только на себя. Успешно окончив Гомельское медучилище, девушка едва успела приступить к работе, как грянула война и она была призвана на фронт. Служила медсестрой на санитарном поезде. В первый же год войны эшелон попал под бомбёжку, но наша героиня осталась жива и невредима. Впрочем, судьба была благосклонна к ней и после войны. Всю жизнь она посвятила медицине, проработав медсестрой в Уваровичах. Хотя своей семьёй обзавестись так и не удалось, одинокой её трудно назвать, поскольку удивительное добросердечие, человечность, отзывчивость, жизнерадостность и оптимизм этой женщины как магнитом притягивали окружающих. Поэтому в столь преклонном возрасте Вера Спиридовна не осталась одна. Вот уже 15 лет она живёт в семье Камейша, окружённая любовью и заботой.

— Я Веру Спиридновну знаю с малых лет, поскольку она вместе с моей матерью работала в уваровичской больнице. Они были очень дружны, а с годами Вера Спиридоновна стала для нас по-настоящему родным человеком. А родных людей не бросают, — уверена Светлана Камейша.





Светлана Камейша, председатель РО РОО «Белая Русь» Ирина Палубец, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулёва и Вера Дедикова.