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Личный приём граждан по предварительной записи проведёт депутат Иван Григорьевич Ребковец

26.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Уважаемые избиратели!

29 ноября с 9.00 до 11.00 в Пинском районном исполнительном комитете по адресу:

г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, в кабинете 67 (5 этаж) будет проводить личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Иван Григорьевич Ребковец.

Личный приём граждан по предварительной записи проведёт депутат Иван Григорьевич Ребковец

Предварительная запись на прием 28 ноября с 14.00 до 17.00 по телефону:

8(0165) 31-74-46.

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