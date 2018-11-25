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Личный приём граждан по предварительной записи проведёт депутат Иван Григорьевич Ребковец
26.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Уважаемые избиратели!
29 ноября с 9.00 до 11.00 в Пинском районном исполнительном комитете по адресу:
г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, в кабинете 67 (5 этаж) будет проводить личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Иван Григорьевич Ребковец.
Предварительная запись на прием 28 ноября с 14.00 до 17.00 по телефону:
8(0165) 31-74-46.
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