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"Жду решения этого вопроса". Лукашенко высказался по поводу туркменского долга за Гарлыкский ГОК

26.11.2018 14:36 — Разное | Партизан  
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Беларусь до сих пор не получила деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане, заявил Александр Лукашенко.

"Жду решения этого вопроса". Лукашенко высказался по поводу туркменского долга за Гарлыкский ГОК
"Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса", - цитирует Лукашенко БелТА.

При этом Лукашенко обратил внимание на то, что экспорт и валютная выручка крайне необходимы для Беларуси. "Также важно, чтобы эта выручка поступала вовремя, поэтому продавать и работать себе в убыток, годами ожидая расчетов, недопустимо", -отметил Лукашенко.

В сообщении не уточняется сумма задолженности Туркменистана перед Беларусью за строительство Гарлыкского ГОК.


Напомним, в июле текущего года белорусские медиа сообщали со ссылкой на Нацбанк Беларуси о том, что просроченная задолженность туркменских компаний перед Беларусью за первый квартал 2018 года увеличилась в 6 раз и достигла 85 миллионов рублей.

По сообщению туркменского правительства, строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината было полностью профинансировано из государственных средств Туркменистана и обошлось казне в 1 миллиард долларов.

Гарлыкский горно-обогатительного комбинат (ГОК), построенный белорусскими компаниями на востоке Туркменистана в 2009-2017 годах, был торжественно сдан в эксплуатацию 31 марта 2017 года при участии президентов двух стран Гурбангулы Бердымухамедова и Александра Лукашенко.

Согласно планам правительства Туркменистана, с вводом в эксплуатацию Гарлыкского ГОК страна должна была наладить выпуск калийных удобрений в объеме 1.4 миллионов тонн в год и выйти "на одну из первых позиций в мировом рейтинге производителей и экспортеров калия".

Заказчиком строительства является Государственный концерн Туркменистана «Туркменхимия», генеральным подрядчиком - государственное предприятие Беларуси «Белгорхимпром», при участии крупных белорусских компаний.


В свою очередь Туркменистан накануне заявил о намерении обратиться в международный арбитраж по вопросам, связанным с работой Гарлыкского ГОК.

5 ноября президент Туркменистана заявил, что работа "индустриального гиганта" не выведена на проектную мощность и поручил вице-премьеру тщательно проанализировать имеющиеся недостатки, подготовить и подать в международный арбитраж соответствующие документы, "чтобы решить все вопросы, связанные с работой комплекса".

Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината не первый раз становится причиной разногласий между Туркменистаном и Беларусью. 

Осенью 2016 года, белорусский подрядчик обвинил туркменскую сторону в невыплате зарплат строителям. В свою очередь туркмены предъявили претензии к «Белгорхимпрому» за несоблюдение условий соглашения. ​

Несмотря на ряд разногласий между сторонами, вскоре после введения в эксплуатацию Гарлыкского ГОК весной 2017 года, Лукашенко заявил о просьбе Бердымухамедова построить второй горно-обогатительный комбинат, наподобие уже возведенного в Гарлыке.

 
 
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Беларусь до сих пор не получила деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане, заявил Александр Лукашенко.
 
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