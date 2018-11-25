Митрополит Павел о баптистах: они как цыгане − агитируют, пока не оберут человека

24 ноября на телеканале «Эхо-ТВ» вышла программа «Беседы с владыкой Павлом». В этой передаче ведущая задаёт вопросы зрителей главе БПЦ митрополиту Павлу. В этот раз он резко высказался о баптистах − Павел сравнил их с цыганами и сказал, что они «хотят всех повернуть в свою секту».

Первым же вопросом в передаче стало сообщение от зрителя по имени Роман. Он сказал, что его соседи − баптисты. Зритель спросил, как к ним относится. Митрополит Павел для начала вспомнил, как когда-то жил в Караганде, где было «очень много сектантов − и баптистов, и евангелистов. Вроде бы все было нормально, работали люди, учились, но как только они приходят, заводят свои разговоры − это что-то становится страшно, настолько надоедливым. А у них главное в жизни − это миссия, они миссионерствуют, хотят всех повернуть в свою секту».

Павел сказал, что когда-то давно спрашивал о баптистах у своего священника. Тот посоветовал: «Вы с ними на религиозные темы не разговаривайте». По словам митрополита, «они [баптисты] заточены чтобы вести дискуссию с людьми и обращать в свою секту. Их подготовка с самого раннего возраста идет в этом направлении. Они овладевают этими навыками вести такую пропоганду. Не проповедь, а пропаганду. Они долбят в одно место постоянно и с ними ни о чем нельзя говорить, особенно если они ещё вдвоем пришли! Знаете, как цыгане. Приходят домой и начинают агитировать, пока не обберут человека».

Павел последовал примеру своего священника и призвал не разговаривать с баптистами о вере. Но отметил, что относится к ним нормально: «Мы говорим однозначно − мы не против этих людей. Работаете − и работайте. Если учитесь в школе, другом учебном заведении, не обращайте никакого внимания, какого они вероисповедания. Но как только будет заведён разговор о вере, то сразу говорите: «Стоп! Давайте о вере мы с вами говорить не будем». <...> Мы с ними не готовы сегодня вступить в дискуссию. И это не надо делать. <...> Здесь надо очень чётко и жёстко ставить преграду. Пришёл попросить хлеба, соли − пожалуйста. Но о вере − извините, я православный, с вами ни о чём не хочу говорить. Хорошего они ничего не скажут, они будут агитировать перейти в свою секту. Вы с ними будете время понапрасну тратить».

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Фото: church.by