Работать на результат. Большое совещание по строительной отрасли во Дворце Независимости

5 лет назад во Дворце Независимости почти 6 часов высшие должностные лица страны, министры, губернаторы, руководители строительных организаций решали острейшие проблемы отрасли. В итоге были устранены многие законодательные пробелы, прогремели коррупционные дела, в эксплуатацию были введены долгострои, а для подрядчиков и заказчиков были введены правила по аттестации, что в несколько раз снизило количество долгостроев и повысило качество сдаваемых объектов.





Давайте посмотрим на результаты, с которыми отрасль пришла к нынешнему дню. По данным Белстата, с января по октябрь 2018 года построено почти 32 тысячи новых квартир.

Введено в эксплуатацию почти 3 миллиона квадратных метров жилья, причем 38% – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В прошлом году впервые средняя стоимость квадратного метра стала ниже средней зарплаты по стране. Можно ли почивать на лаврах? Отнюдь.

В пятницу были поставлены новые задачи: эффективное развитие городов-спутников, загрузка производственных мощностей на цементных и стекольных заводах, решение проблемы оттока кадров, обеспечение жильём многодетных семей, борьба с коррупцией и спекуляциями на рынке недвижимости. Необходимо также окончательно избавиться от такого явления, как долгострои.

Из чего состоит дом? В основе любой конструкции – фундамент. Чтобы строение было крепким, важна стабильность – а это добросовестный застройщик. Ещё 5 лет назад выбрать надежного подрядчика на рынке недвижимости было всё равно, что сыграть в рулетку. Одним везло, и дом сдавали в срок, другие, нередко, оставались и без денег, и без жилья. Когда в долгостроях числились почти 400 домов, в дело вмешался Президент. И когда ответственность за затянутые сроки стали нести строительные организации, отрасль заработала по-новому. Однако спустя время стало ясно: проблемы (как и сверхнормативные жилые дома) пусть и не в таком количестве, но остались.

О ситуации, которая складывается в строительной отрасли, красноречивее всего говорят цифры. Количество строительных организаций страны увеличивалось лишь до кризисного 2014 года. С тех самых пор подрядчиков на рынке становится всё меньше. Это результат почти двукратного снижения объёмов строительства с 2010. При этом аналитики рынка недвижимости говорят, что так называемого дна отрасль достигла лишь в середине 2018, и уже с июля в ней впервые наметилась положительная динамика. Правда, пока это очень шаткое достижение.

Продолжим возводить наш идеальный дом. Стены в нём – это материальные вложения, каждый кирпичик стоит денег. При этом доступность того самого жилья остаётся ключевым фактором для людей и приоритетом для государства.





Сохранять низкую стоимость сегодня удаётся, но, увы, не всем застройщикам. А квартирный вопрос остро стоит у многих. Поэтому, когда на рынке появляются дома подешевле, выстраиваются не всегда честные очереди.

Чтобы заполучить одну из квартир в домах в столичном районе Новинок, люди несколько суток дежурили у офиса застройщика. Но те, кому удалось купить заветный ордер, потом сильно удивились, что живут практически без соседей, и чуть ли не на каждом окне –объявление о продаже квартир с одними и теми же номерами телефонов. Это сейчас их нет и дом заселён. Правда, большинство жильцов за свои квадратные метры заплатили не $600, а уже $1000. И эту сверхприбыль теперь точно подсчитают не в пользу продавца.

Самое время возвести крышу. Такую, чтоб устояла при любой непогоде и не протекала. Ведь это вопрос комфорта. Причём одинаковым он должен быть и в столице, и в глубинке.

Именно развитие городов-спутников в перспективе должно решить проблему равномерного распределения трудовых ресурсов и повысить уровень жизни в регионах. Их перечень определён указом Президента. Самое большое число спутников, по понятным причинам, у Минска: это Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Смолевичи и Фаниполь. Есть такой помощник также у Бреста (Жабинка) и у Гродно (Скидель). В Скиделе, к слову, ставку делают как раз на жильё. Возводят 100 новых квартир в год. Квадратные метры для специалистов – своих и приезжих. Город расположен всего в 30 километрах от областного центра, но и в самом Скиделе есть рабочие места: это сахарный и агрокомбинат, а также крупная птицефабрика. За 10 лет город-спутник Гродно намеревались превратить в промышленный кластер. Но со временем амбиции, кажется, поутихли.

Александр Лозовик, председатель Скидельского горисполкома:

– Невзирая на то, что много предприятий, рабочих рук хотелось бы привлечь ещё со стороны. Для того, чтобы больше людей приезжало в Скидель, однозначно зарплата чтобы была достойная, строительство жилья и социальная инфраструктура.

В городе уж слишком неспешно ремонтируют дороги, строят школу и магазины. Новые детские сады, стадион, ремонт больницы и поликлиники пока и вовсе только на бумаге, как и скоростная электричка до Гродно. А тем временем здесь уже живут 11 тысяч человек.

Все эти недостатки власти на местах придётся устранить. И фактор времени уже не в её пользу. Но вернёмся к нашему дому, который никак не обойдётся без окон. Желательно, конечно, просторных, ещё лучше – в пол. И здесь важно, чтобы вид радовал. А так далеко не всегда получается. Увы, чем больше строений, тем меньше насаждений, а детские площадки и вовсе иной раз негде разместить.

Тот самый достойный район – сегодня за чертой Минска, в деревне Копище. Хотя сельской эту местность точно не назовёшь. Район стал своего рода экспериментом – ведь 15 лет назад не принято было строить кварталами, сдавали отдельные дома, ничем между собой не связанные.

Почему Вы вообще начали заниматься строительством?

Александр Центер, председатель правления группы компаний «А-100»:

– Во-первых, потому что это очень интересно, я инженер по образованию. Во-вторых, когда мы ещё в 1990-е годы начинали строить заправочные станции, мы через них научились строить. Что строить заправку, что строить дом, что строить детский садик – процедура, законы одни и те же.

Но прибыльность разная у автозаправочных станций и у девелопмента…

– Нам выгодно, когда всем выгодно. Когда выгодно людям, которые здесь живут… Когда платятся налоги, выгодно государству. Когда загружается строительный комплекс (а здесь работает очень много строителей) – это выгодно.

Когда новые технологии, новые решения опробуются, это тоже выгодно всем участникам.

Помимо этого, у группы компаний сегодня ещё три строительных проекта (читай – квартала) на 11 тысяч жителей. С развитой инфраструктурой, где будут не только детские сады, школы, магазины, но и кофейни, зоны отдыха и спорта, закрытые (а значит безопасные для детей) дворы и даже собственная обслуживающая организация вместо привычных ЖЭСов и товариществ собственников. Опыт подсмотрели в разных скандинавских странах, и белорусам он, очевидно, пришёлся по душе, учитывая, что спрос здесь пока немного, но всё же опережает предложение.

Александр Центер, председатель правления группы компаний «А-100»:

– Сегодня 70% квартир покупается с привлечением каких-то финансовых инструментов… Я думаю, что придёт время, когда эта цифра приблизится чуть ли не к 100%, это нормально… Лизинг, кредиты, и, самое главное, ставки по этим кредитам стали гораздо доступнее. Сегодня это порядка 10% плюс пару пунктов. Это совсем другая история по сравнению с тем, что было лет 10 назад… Плюс мы добавляем какие-то свои возможности – это рассрочка 3-5 лет.

Такие инструменты есть в арсенале практически всех застройщиков. И уже сложнее найти не клиентов, а рабочую силу. Строители всегда были в числе мигрирующих профессий: где больше платят – там и работают.

При этом у каждого будет выбор – согласиться и работать дома, или, словно по привычке, искать работодателя за пределами страны. Только велика вероятность, что выгоднее это не будет.





Казалось бы, стройка завершена, наш дом готов. Но немного не хватает уюта – поэтому рядом хорошо бы высадить деревья и в шаговой доступности создать необходимую инфраструктуру. Только вот кто всё это будет контролировать?

Балконный вопрос для одной могилёвской пятиэтажки буквально повис в воздухе. Полтора года назад здесь собирались утеплить стены и подлатать крышу. Сделали проект, жильцам сказали убрать всю обшивку, выходы на балконы снаружи забили досками, после чего срезали металлические ограждения. И тут выяснилось: плиты в аварийном состоянии.

Сейчас в Могилёве семь таких домов, и по каждому решение принимает горисполком. А людям, выходит, остаётся только ждать. Но сколько?

Казалось бы, локальная ситуация. Но то, что она звучит на совещании у Президента, доказывает – нет тем, регионов и тем более людей, к которым власть осталась безразличной. Вообще на этой встрече часто звучали призывы к личной ответственности и усиленной работе с кадрами, особенно руководящими. Ведь если бы все перечисленные проблемы вовремя заметили на местах, вышел бы совсем другой разговор. И не стоит думать, подчеркнул Президент, что он последний. Разве что для тех, кто не выполнит поручения вовремя.