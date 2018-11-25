Десять вещей, которые осознаешь, когда бросаешь пить

Американский журналист Боб Керли по медицинским показаниям вынужден был воздерживаться от употребления алкоголя и рассказал Business Insider , какие уроки он вынес из шести недель трезвости.



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Почти любое социальное взаимодействие подразумевает алкоголь

«Когда я решил бросить пить, то взглянул на свой календарь. Это было довольно пугающе: впереди меня ждали отпуск, бизнес-поездка, свидание, хоккейные матчи, катание на лыжах… В нормальных обстоятельствах я бы пил во время каждого из этих событий. Так что мой первый урок: нельзя недооценивать то, как непросто избегать алкоголя».

Мало ресторанов и баров, которые предлагают достойную альтернативу алкоголю

«Безалкогольные пиво и вино существуют, но найти их в барах и ресторанах сложно. В основном мне приходилось обходиться водой, колой или соком».

Всем все равно, пьете вы или нет

«Первые несколько раз точно испытываешь неловкость, когда тебя спрашивают, какой напиток закажешь. Но я обнаружил, что если не вдаваться в объяснения и не говорить, почему не хочешь пива, вина или коктейль, никто и не спросит тебя, в чем дело. Твои друзья будут счастливо попивать собственные напитки в неведении насчет того, какой подвиг самоконтроля ты сейчас совершаешь».

Даже если никто не давит, отличаться тяжело

«Никто из друзей не осуждал меня из-за отказа от спиртного, никто из официантов или барменов не бросал странных взглядов, когда я просил что-то безалкогольное. Но тогда почему я просил подать мне колу с лаймом? Да потому, что хотелось, чтобы выглядело это так, словно я пью ром».

На самом деле, «необходимость» пить возникает редко

«Есть множество ситуаций, которые я раньше не представлял себе без алкоголя для расслабления: бизнес-встреча, публичное выступление, романтическое свидание. Но я не стал монахом или отшельником за эти шесть недель. Я смог справиться с волнением без помощи алкоголя».

Можно немного похудеть

«Порция алкоголя содержит, в среднем, от 97 до 165 ккал: за неделю можно набрать порядком калорий, даже если пить умеренно. За первые семь дней без алкоголя я похудел на килограмм. Если бы чаще пил воду вместо сладкой газировки, наверное, сбросил бы больше».

Вы экономите

«В США продажи пива, вина и прочего алкоголя составляют 83% дохода для баров и ночных клубов. Мы часто проверяли чек в конце вечера, чтобы отследить, за что же заплатили больше: за еду или алкоголь. Выпивка чаще всего выигрывала. Когда я отказался от спиртного, мой счет в ресторане стал меньше на четверть, а то и на треть».

У вас больше шансов попасть в тренажерный зал

«В бизнес-поездке без алкоголя я точно ощутил себя более энергичным по сравнению с теми путешествиями, во время которых мог выпить. Когда доктор разрешит, планирую тратить энергию на упражнения».

Вы можете стать лучше в своей работе

«Когда я воздержался от спиртного во время деловой вечерней встречи, то обнаружил, что у меня случилось несколько бесед, которых не было бы в том случае, если бы я выпил, — а ведь они могли привести большему количеству денег в моем кошельке».

Вы научитесь оценивать, сколько вы пьете

«Вот в чем хитрость алкоголя: когда ты пьешь, все сложнее считать, сколько именно бокалов опустошил. Спросите себя, например, сколько вы выпили во время последней вечеринки? За шесть недель трезвости я стал более осознанно относится к спиртному и сейчас, даже позволяю себе алкоголь во время встречи с друзьями, то куда больше внимания обращаю на то, когда и сколько именно я выпил».