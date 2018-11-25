ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Десять вещей, которые осознаешь, когда бросаешь пить

26.11.2018 15:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский журналист Боб Керли по медицинским показаниям вынужден был воздерживаться от употребления алкоголя и рассказал Business Insider, какие уроки он вынес из шести недель трезвости.


Фото: unsplash.com, Ali Inay

Почти любое социальное взаимодействие подразумевает алкоголь

«Когда я решил бросить пить, то взглянул на свой календарь. Это было довольно пугающе: впереди меня ждали отпуск, бизнес-поездка, свидание, хоккейные матчи, катание на лыжах… В нормальных обстоятельствах я бы пил во время каждого из этих событий. Так что мой первый урок: нельзя недооценивать то, как непросто избегать алкоголя».

Мало ресторанов и баров, которые предлагают достойную альтернативу алкоголю

«Безалкогольные пиво и вино существуют, но найти их в барах и ресторанах сложно. В основном мне приходилось обходиться водой, колой или соком».

Всем все равно, пьете вы или нет

«Первые несколько раз точно испытываешь неловкость, когда тебя спрашивают, какой напиток закажешь. Но я обнаружил, что если не вдаваться в объяснения и не говорить, почему не хочешь пива, вина или коктейль, никто и не спросит тебя, в чем дело. Твои друзья будут счастливо попивать собственные напитки в неведении насчет того, какой подвиг самоконтроля ты сейчас совершаешь».

Даже если никто не давит, отличаться тяжело

«Никто из друзей не осуждал меня из-за отказа от спиртного, никто из официантов или барменов не бросал странных взглядов, когда я просил что-то безалкогольное. Но тогда почему я просил подать мне колу с лаймом? Да потому, что хотелось, чтобы выглядело это так, словно я пью ром».

На самом деле, «необходимость» пить возникает редко

«Есть множество ситуаций, которые я раньше не представлял себе без алкоголя для расслабления: бизнес-встреча, публичное выступление, романтическое свидание. Но я не стал монахом или отшельником за эти шесть недель. Я смог справиться с волнением без помощи алкоголя».

Можно немного похудеть

«Порция алкоголя содержит, в среднем, от 97 до 165 ккал: за неделю можно набрать порядком калорий, даже если пить умеренно. За первые семь дней без алкоголя я похудел на килограмм. Если бы чаще пил воду вместо сладкой газировки, наверное, сбросил бы больше».

Вы экономите

«В США продажи пива, вина и прочего алкоголя составляют 83% дохода для баров и ночных клубов. Мы часто проверяли чек в конце вечера, чтобы отследить, за что же заплатили больше: за еду или алкоголь. Выпивка чаще всего выигрывала. Когда я отказался от спиртного, мой счет в ресторане стал меньше на четверть, а то и на треть».

У вас больше шансов попасть в тренажерный зал

«В бизнес-поездке без алкоголя я точно ощутил себя более энергичным по сравнению с теми путешествиями, во время которых мог выпить. Когда доктор разрешит, планирую тратить энергию на упражнения».

Вы можете стать лучше в своей работе

«Когда я воздержался от спиртного во время деловой вечерней встречи, то обнаружил, что у меня случилось несколько бесед, которых не было бы в том случае, если бы я выпил, — а ведь они могли привести большему количеству денег в моем кошельке».

Вы научитесь оценивать, сколько вы пьете

«Вот в чем хитрость алкоголя: когда ты пьешь, все сложнее считать, сколько именно бокалов опустошил. Спросите себя, например, сколько вы выпили во время последней вечеринки? За шесть недель трезвости я стал более осознанно относится к спиртному и сейчас, даже позволяю себе алкоголь во время встречи с друзьями, то куда больше внимания обращаю на то, когда и сколько именно я выпил».

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский журналист Боб Керли по медицинским показаниям вынужден был воздерживаться от употребления алкоголя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Личный приём граждан по предварительной записи проведёт депутат Иван Григорьевич Ребковец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика