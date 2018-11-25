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Объявлены финалисты европейского конкурса "Автомобиль года 2019"
Определена семерка главных претендентов на престижное звание «Автомобиль года — 2019» (Car of the Year 2019) в Европе.
В число финалистов вошли семь моделей из первоначальных 38: спорткар Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus,
Как и год назад, в жюри конкурса входят 60 журналистов из 23 европейских стран. Триумфатор конкурса Car of the Year 2019 будет назван в начале марта следующего года накануне открытия Женевского автосалона. В прошлый раз победителем конкурса стал кроссовер
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Определена семерка главных претендентов на престижное звание "Автомобиль года 2019" (Car of the Year 2019) в Европе.
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