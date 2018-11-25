Определена семерка главных претендентов на престижное звание «Автомобиль года — 2019» (Car of the Year 2019) в Европе.





В число финалистов вошли семь моделей из первоначальных 38: спорткар Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace , Kia Ceed, Mercedes A-класса и Peugeot 508. Напомним, что по правилам конкурса в число претендентов на звание «Автомобиль года» могут попасть новые или основательно модернизированные модели, которые поступят в продажу в течение 12 месяцев до даты оглашения победителя на рынке как минимум пяти европейских стран.





Как и год назад, в жюри конкурса входят 60 журналистов из 23 европейских стран. Триумфатор конкурса Car of the Year 2019 будет назван в начале марта следующего года накануне открытия Женевского автосалона. В прошлый раз победителем конкурса стал кроссовер Volvo XC40 .