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Объявлены финалисты европейского конкурса "Автомобиль года 2019"

26.11.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
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Определена семерка главных претендентов на престижное звание «Автомобиль года — 2019» (Car of the Year 2019) в Европе.


В число финалистов вошли семь моделей из первоначальных 38: спорткар Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes A-класса и Peugeot 508. Напомним, что по правилам конкурса в число претендентов на звание «Автомобиль года» могут попасть новые или основательно модернизированные модели, которые поступят в продажу в течение 12 месяцев до даты оглашения победителя на рынке как минимум пяти европейских стран.


Как и год назад, в жюри конкурса входят 60 журналистов из 23 европейских стран. Триумфатор конкурса Car of the Year 2019 будет назван в начале марта следующего года накануне открытия Женевского автосалона. В прошлый раз победителем конкурса стал кроссовер Volvo XC40.

 
 
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Определена семерка главных претендентов на престижное звание "Автомобиль года 2019" (Car of the Year 2019) в Европе.
 
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