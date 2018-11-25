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Умер итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи
26.11.2018 15:08 — Разное | Аргументы и факты
В Риме умер режиссер Бернардо Бертолуччи. Он скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает
Бертолуччи родился 16 марта 1940 года в итальянском городе Парма. Его дебютным фильмом стала кинолента «Конформист» (1970).
Через два года последовал фильм «Последнее танго в Париже», где главную роль сыграл актер Марлон Брандо.
Мировую славу итальянскому режиссеру принесли картины «Маленький Будда», «Последний император» и «ХХ век», которые также были сняты в 70-х годах.
Бернардо Бертолуччи обладатель двух «Оскаров», кроме того, был награжден «Золотой пальмовой ветвью» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф.
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Он скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни
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