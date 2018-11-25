Умер итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

В Риме умер режиссер Бернардо Бертолуччи. Он скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Rai News 24 .

Бертолуччи родился 16 марта 1940 года в итальянском городе Парма. Его дебютным фильмом стала кинолента «Конформист» (1970).

Через два года последовал фильм «Последнее танго в Париже», где главную роль сыграл актер Марлон Брандо.

Мировую славу итальянскому режиссеру принесли картины «Маленький Будда», «Последний император» и «ХХ век», которые также были сняты в 70-х годах.

Бернардо Бертолуччи обладатель двух «Оскаров», кроме того, был награжден «Золотой пальмовой ветвью» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф.