ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

26.11.2018 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Умер итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи
РИА Новости

В Риме умер режиссер Бернардо Бертолуччи. Он скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Rai News 24.

Бертолуччи родился 16 марта 1940 года в итальянском городе Парма.  Его дебютным фильмом стала кинолента «Конформист» (1970).

Через два года последовал фильм «Последнее танго в Париже», где главную роль сыграл актер Марлон Брандо.

Мировую славу итальянскому режиссеру принесли картины «Маленький Будда», «Последний император»  и «ХХ век», которые также были сняты в 70-х годах.

Бернардо Бертолуччи обладатель двух «Оскаров», кроме того, был награжден  «Золотой пальмовой ветвью» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни
 
Новости дня
Новости разные
 
Взятки и превышение полномочий: начинается суд над начальником Глубокской инспекции охраны природы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика