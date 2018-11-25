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10 нарушений в магазине «Миллениум» нашел Горецкий РОЧС
26.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Работники Горецкого РОЧС провели магазин «Миллениум» (директор – Эмзар Квацабая) на соответствие противопожарным требованиям.
Были выявлены следующие нарушения:
— двери на путях эвакуации не оборудованы запорами, открывающимися изнутри без ключа;
— проходы на путях эвакуации загромождены товаром;
— эвакуационный выход из коридора во двор не обозначен информационной табличкой «Выход»;
— не произведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей, расположенных в здании магазина и в помещении котельной. Не заключен договор на ее обслуживание;
— не произведено техническое освидетельствование системы пожарной сигнализации;
— в складском помещении датчики пожарной сигнализации заставлены коробками с товаром. Здесь же в месте сопряжения узла (противопожарная перегородка — дверь) не обеспечен нормируемый предел огнестойкости противопожарной преграды (имеются элементы конструкций выполненные из гипсокартона);
— не переработан план эвакуации людей при пожаре;
— в помещении котельной осуществляется складирование горючих материалов;
— отсутствует защитная крышка ответвлительной коробки, расположенной в помещении котельной;
— лица, ответственные за эксплуатацию отопительного котла, не обучены по программе пожарно-технического минимума.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес ООО «Миллениум трейд» направлены рекомендации и установлен срок информирования Горецкого РОЧС об их выполнении.
Павел КАРАТАЙ, инспектор ИНиП Горецкого РОЧС
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Работники Горецкого РОЧС провели магазин «Миллениум» (директор – Эмзар Квацабая) на соответствие противопожарным требованиям. Были выявлены следующие...
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