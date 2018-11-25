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10 нарушений в магазине «Миллениум» нашел Горецкий РОЧС

26.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Работники Горецкого РОЧС провели магазин «Миллениум» (директор – Эмзар Квацабая) на соответствие противопожарным требованиям.

10 нарушений в магазине «Миллениум» нашел Горецкий РОЧС

 

Были выявлены  следующие нарушения:

— двери на путях эвакуации не оборудованы запорами, открывающимися изнутри без ключа;

— проходы на путях эвакуации загромождены товаром;

— эвакуационный выход из коридора во двор не обозначен информационной табличкой «Выход»;

— не произведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей, расположенных в здании магазина и в помещении котельной. Не заключен договор на ее обслуживание;

— не произведено техническое освидетельствование системы пожарной сигнализации;

— в складском помещении датчики пожарной сигнализации заставлены коробками с товаром. Здесь же в месте сопряжения узла (противопожарная перегородка — дверь) не обеспечен нормируемый предел огнестойкости противопожарной преграды (имеются элементы конструкций выполненные из гипсокартона);

— не переработан план эвакуации людей при пожаре;

— в помещении котельной осуществляется складирование горючих материалов;

— отсутствует защитная крышка ответвлительной коробки, расположенной в помещении котельной;

— лица, ответственные за эксплуатацию отопительного котла, не обучены по программе пожарно-технического минимума.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес ООО «Миллениум трейд» направлены рекомендации и установлен срок информирования Горецкого РОЧС об их выполнении.

Павел КАРАТАЙ, инспектор ИНиП Горецкого РОЧС

 
 
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  Работники Горецкого РОЧС провели магазин «Миллениум» (директор – Эмзар Квацабая) на соответствие противопожарным требованиям.   Были выявлены  следующие...
 
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