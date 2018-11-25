Сборная Горецкого района заняла третье место в турнире по мини-футболу

24 ноября в агрогородке Александрия прошел XI международный турнир по мини-футболу среди руководящих работников.





В соревнованиях приняли участие пять команд из разных районов Могилевской области, среди которых – сборная Горецкого района. Состав нашей команды был следующим: начальник отдела ГАИ Горецкого РОВД И. Ермаков, начальник отдела тылового обеспечения лечебно-трудового профилактория №2 П. Горбачев, директор Горецкого филиала Автопарка №17 Д. Марченко, директор КСУП СПК «Овсянка» Д. Деменков, начальник отдела инкассации ЦБУ 708 филиала «Беларусбанка» Д. Чернов, и.о. директора Горецкого ЦФОР С. Клименков.

Борьба была упорной и жестокой. Горецкая команда в итоге заняла призовое третье место.