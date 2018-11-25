Горецкая ГАИ советует «переобуться»

Уважаемые автомобилисты! С каждым днем температура воздуха становится все ниже, а это значит, что следует своевременно заменить летнюю резину на зимнюю. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганды использования зимних шин с 26 ноября по 6 декабря 2018 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!».

30 ноября с этой же целью будет проходить Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Зима на колесах — не будет заносов!».





Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 207-1. ПДД при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Штраф за эксплуатацию автомобиля с шинами не по сезону начинается с суммы от 0.5 БВ (12.25 рублей). Кроме того, необходимо, чтобы глубина остаточного рисунка протектора была более 4 мм, в противном случае вам будут грозить штрафные санкции.

Многих ДТП в зимний период могло и не быть, если бы водитель заранее «переобулся». Сэкономив на шинах, люди теряют автомобиль, здоровье, а иногда — и жизнь.

Анатолий МАЧКОВ, старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД