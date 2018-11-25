Все по плану: Белорусская АЭС готовится к запуску

На первом энергоблоке атомной станции Беларуси заканчивается монтаж оборудования. Ядерное топливо сюда привезут в начале следующего года. После чего энергоблок будет запущен. На стройплощадке побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Центральный пульт управления Белорусской АЭС . На семиметровом экране схема распределения электроэнергии в энергосистему страны. Пока АЭС не запустили, сотрудники занимаются наладкой оборудования.

«Электроэнергия будет поступать с двух энергоблоков Белорусской атомной станции. И выдаваться в семь электровоздушных линий 330 киловольт», – пояснил начальник смены центрального пульта управления БелАЭС Олег Якимов.

Ход работ на станции обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Они посетили ключевые объекты строящейся АЭС.

«На каждом из объектов отмечены критические точки. По большинству из них решение принято уже. И в ближайшие две недели будут отрегулированы остающиеся вопросы. Пока работы производятся по плану», – заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

В первом энергоблоке сейчас заканчиваются монтажные работы, затем начнутся пуско-наладочные. Например, в турбинном цехе они займут три-четыре месяца.

«Сейчас готовится к заливке масла в маслобак. Активной фазе промывочных работ на системе смазки турбины. И затем поэтапно ввод систем в зависимости от их задействованности по графику», – говорит начальник турбинного цеха Дмитрий Кривин.

Ядерное топливо на Белорусскую атомною станцию завезут в начале следующего года. А в ближайшее время начнут проверять безопасность систем реакторной установки.

«В этом году произойдет знаковое ключевое событие – постановка под напряжение комплексного распределительного устройства. Мы ожидаем, что оно произойдет на следующей неделе. И в этом же году мы надеемся выйти на этап гидроиспытаний циркуляционных промывок. Это фактически начало наладки главных систем блока», – отметил первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.

В конце апреля запланирован пуск станции: топливо загрузят и начнут проводить испытания. Первую электроэнергия в сеть АЭС сможет дать через два с половиной месяца после этого.