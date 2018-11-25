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Все по плану: Белорусская АЭС готовится к запуску
26.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
На первом энергоблоке атомной станции Беларуси заканчивается монтаж оборудования. Ядерное топливо сюда привезут в начале следующего года. После чего энергоблок будет запущен. На стройплощадке побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Центральный пульт управления
«Электроэнергия будет поступать с двух энергоблоков Белорусской атомной станции. И выдаваться в семь электровоздушных линий 330 киловольт», – пояснил начальник смены центрального пульта управления БелАЭС Олег Якимов.
Ход работ на станции обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Они посетили ключевые объекты строящейся АЭС.
«На каждом из объектов отмечены критические точки. По большинству из них решение принято уже. И в ближайшие две недели будут отрегулированы остающиеся вопросы. Пока работы производятся по плану», – заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.
В первом энергоблоке сейчас заканчиваются монтажные работы, затем начнутся пуско-наладочные. Например, в турбинном цехе они займут три-четыре месяца.
«Сейчас готовится к заливке масла в маслобак. Активной фазе промывочных работ на системе смазки турбины. И затем поэтапно ввод систем в зависимости от их задействованности по графику», – говорит начальник турбинного цеха Дмитрий Кривин.
Ядерное топливо на
В конце апреля запланирован пуск станции: топливо загрузят и начнут проводить испытания. Первую электроэнергия в сеть АЭС сможет дать через два с половиной месяца после этого.
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Ядерное топливо на станцию в Островце привезут в начале следующего года. После чего энергоблок будет запущен
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