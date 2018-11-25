Политика, секс и Будда. Чем запомнился Бернардо Бертолуччи

Бернардо Бертолуччи принадлежал к тому поколению итальянских кинематографистов, которое дало миру имена Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Пьера Паоло Пазолини. Он родился в 1940 году в городе Парма; его отец был известным поэтом и историком, когда-то он помог Пазолини напечатать первую книгу — так что в каком-то смысле фамилия помогла Бертолуччи выбрать дело всей своей жизни.

Правда, начинал он как писатель — его первые опыты в этом деле относятся к 15-летнему возрасту, он даже получил престижную литературную награду — Premio Viareggio — за свой дебют. Кино он тоже увлекался, снимался короткометражные истории на любительской камере, а позже даже бросил учебу на факультете современной литературы в Римском университете, чтобы снимать уже полнометражные профессиональные фильмы. Толчок к этому, видимо, стал опыт работы ассистентом на одной из картин Пазолини.

Дебютом в большом кино для Бертолуччи стала детективная драма 1962 года «Костлявая смерть» (La Commare Secca), за ним следует «Перед революцией» (Prima Della Rivoluzione), в котором режиссер явно показал свои политические взгляды и желание провоцировать зрителей. В 60-е он работал над документальными проектами (например, над «Нефтепроводом»), подал Серджио Леоне идею спагетти-вестерна «Однажды на Диком западе» — и, пожалуй, готовился к тому, чтобы прославиться на весь мир.

Политические взгляды Бертолуччи того времени не были чем-то необычным. Он считал себя марксистом, атеистом, был противником националистических учений и всегда, всю жизнь, тяготел к левым идеям. Всю эту смесь режиссер и выплеснул на зрителей в начале 70-х. Сначала в «Конформистах» он обрушился на фашистскую идеологию и провел параллели между государственным строительством и национализмом. А потом в «Последнем танго в Париже» — своем самом известном фильме — дал волю собственным эротическим фантазиям.



Бернардо Бертолуччи и Пьер Паоло Пазолини. Фото: Public Domain

Исполнителям главных ролей — Марлону Брандо и Марии Шнайдер — работа над фильмом удовольствия, правда, не принесла, но кинокритики и вообще вся кинообщественность по всему миру заговорили о новом гении. Шнайдер получила итальянскую премию «Давид ди Донателло», Брандо и Бертолуччи — по номинации на «Оскар» (как лучший актер и лучший режиссер).

Бертолуччи позже вспоминал, что на создание «Последнего танго» его вдохновил джазовый саксофонист и композитор, аргентинец Гато Барбьери, который написал музыку к фильму и получил за нее номинацию на премию «Грэмми» за лучший альбом-саундтрек.

«Название „Последнее танго в Париже“ посвященное ему [Барбьери]. Для меня это было танго, и музыка, которую он написал для фильма, была романтичной и душераздирающей», — рассказал Бертолуччи в интервью, которое далее в марте 2018 года.



Бернардо Бертолуччи с отцом. 1975 г. Фото: Public Domain

Но признание означало также и то, что к творчеству Бертолуччи начали предъявлять повышенные требования, а он не торопился оправдывать ожидания. Следующие работы режиссера критики не приняли и в начале 80-х он покинул Италию — то ли из-за обиды, то ли по другим, творческим причинам. Скорее всего, все же творческим — в последующие годы он работал по всему миру, его принимали даже в Голливуде, хотя даже в отношении с большими студиями он всегда делал авторское кино, проецируя на экран свой внутренний мир.

«Оскара» Бернардо Бертолуччи все же получил — за эпик «Последний император»; в общем там было сразу девять заветных статуэток, но ему персонально достались две — за режиссуру и как соавтору сценария. Номинацию «Лучший фильм» картина, впрочем, тоже выиграла.



Бернардо Бертолуччи во время съемок фильма «Последний император». Фото: www.globallookpress.com

Собственно, после этого триумфа Бертолуччи окончательно перешел в разряд классиков. В 1988-м, на первой церемонии премии Европейской киноакадемии, ему даже вручили специальный приз «За исключительный культурный и финансовый вклад». А впереди у него были и «Маленький Будда» — дань его увлечению буддизмом, и «Ускользающая красота». И «Мечтатели» 2003 года — такие провокационные, как и «Последнее танго», но в новых условиях, скорее, вызывающие ностальгию по 60-м. Вернее, по 1968 году и событиям в Париже, свидетелем которых Бертолуччи в то время не стал.

Ради него даже придумывали новые награды: в 2007-м Бертолуччи отказался от почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф (поскольку не собирался завершать карьеру), и ему вручили специального «Золотого льва» — в честь 75-лети этого киносмотра. Такую премию он принять согласился. Про карьеру, кстати, Бертолуччи не лукавил — в 2011-м он выпустил еще один фильм, экранизацию романа Николо Амманити «Я и ты», в котором словно вернулся в самое начало своей карьеры и снова начал изучать поведение совсем молодых людей.

По сообщению итальянского издания Repubblica, Бернардо Бертолуччи умер в своем доме в Риме после продолжительной болезни. Причины смерти пока не называются. По сообщению представителя режиссера, он долго болел и лечился от рака.