Минская региональная таможня разъяснит нюансы таможенного законодательства

29 ноября 2018 г. с 10.00 до 11.00 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия на тему: «Основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов».

Начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна Будник по телефону (017) 218-96-50 ответит на все ваши вопросы в рамках данной темы.

30 ноября 2018 г. с 10.00 до 11.00 начальник отдела организации таможенного контроля Тарас Григорьевич Шумак поможет разобраться в нюансах таможенного законодательства в рамках темы: «Порядок ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС с учетом внесенных изменений в Решение Совета ЕЭК № 107». Свои вопросы можно задавать по телефону (017) 218-95-35.