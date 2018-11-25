Российский Альфа-Банк планирует отказаться от карт рассрочки. Что будет в Беларуси?

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Карты рассрочки у российского Альфа-Банка появились в начале 2018 года.

«Мы выходим из POS-бизнеса (потребительских кредитах на покупки в торговых точках — vc.ru) и также с начала 2019 года из продукта «карта рассрочки», концентрируясь на развитии стратегических направлений: кредитных и дебетовых картах, кредитах наличными и ипотеке», — сообщили представители Альфа-Банка, но не раскрыли подробнее причины такого решения.

Карта рассрочки «Вместо денег» появилась у Альфа-Банка в России в марте 2018 года, для её рекламы компания привлекла шоумена Тимура Родригеза. В отличие от других подобных проектов, таких как «Совесть» от Qiwi и «Халва» от «Совкомбанка», картой «Вместо денег» можно было расплачиваться в любом магазине с терминалом для приёма банковских карт.

По подсчётам Frank RG, банки с картой рассрочки быстрее наращивают объем использованной ссудной задолженности по всем кредитным картам, чем те, у кого таких проектов нет. Оборот по картам «Совесть» за три квартала 2018 года составил 10,2 млрд рублей, у «Халвы» этот показатель составил 6,5 млрд рублей всего за один месяц, за октябрь 2018 года.