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ГАИ напоминает о штрафах за летние шины зимой
В ее рамках 30 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения и ее девиз «Зима» на колесах – не будет заносов!»
Станислав Соловей напомнил об обязательном требовании с 1 декабря по 1 марта сменить летнюю резину на зимнюю. Тем, кто не оснастит автомобиль
С 1 декабря ГАИ будет проводить рейды по выявлению нарушителей.
Напомним, что за повторную езду без зимних шин в течение года грозит штраф от 2 до 5 базовых величин. За езду без зимних шин, повлекшую причинение легкого телесного повреждения или повреждение имущества штраф может составить от 3 до 30 базовых величин.
Для каких авто смена шин обязательна
Зимними шинами с 1 декабря по 1 марта должны быть оборудованы:
автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно;
легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой больше 3,5 тонн;
автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн.
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