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ГАИ напоминает о штрафах за летние шины зимой

26.11.2018 14:52 — Разное | Myfin  
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ГАИ напоминает о штрафах за летние шины зимой
фото: pixabay.com

В ее рамках 30 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения и ее девиз «Зима» на колесах – не будет заносов!»

Станислав Соловей напомнил об обязательном требовании с 1 декабря по 1 марта сменить летнюю резину на зимнюю. Тем, кто не оснастит автомобиль зимними шинами, грозит штраф 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

С 1 декабря ГАИ будет проводить рейды по выявлению нарушителей.

Напомним, что за повторную езду без зимних шин в течение года грозит штраф от 2 до 5 базовых величин. За езду без зимних шин, повлекшую причинение легкого телесного повреждения или повреждение имущества штраф может составить от 3 до 30 базовых величин.

Для каких авто смена шин обязательна

Зимними шинами с 1 декабря по 1 марта должны быть оборудованы:

автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно;

легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой больше 3,5 тонн;

автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

 
 
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