Обзор рынка облигаций за период 19.11 23.11.2018

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За период 19.11 – 23.11.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 86 сделок по продаже облигаций, из них:

11 с государственными облигациями (12.79% от общего количества);

11 с облигациями Национального банка РБ (12.79%);

25 с облигациями остальных банков РБ (29.07%);

39 с корпоративными облигациями (45.35%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % ВГДО 200 10000 EUR 6.2 13.11.2019 2 9.21 ВГДО 245 1000 USD 5.5 21.02.2024 2 5.44 ВГДО 247 1000 EUR 3.97 16.05.2024 2 3.94

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Белинвестбанк ОАО Оп63 10 BYN 10.5 15.10.2021 12 10.68 "ПрофитЗерноМаркет" ООО Оп2 1000 USD 6.5 29.09.2023 7 6.44 ООО "СКАРБ-био" Оп1 100 USD 7.5 10.09.2021 6 7.39

На прошедшей неделе ноябрьский тренд общего снижения количества заключенных сделок значительно усилился. Общее падение по сравнению с октябрем составило 58%, а количество сделок обновило недельный минимум последних месяцев – 86 сделок.

Основные изменения в удельных весах произошли внутри государственного, включая НБРБ, и корпоративного секторов. В первом, доли распределились поровну, что все является важным индикатором снижения активности в отношении государственных облигаций. В корпоративном секторе изменение весов вызвано одновременным снижением количества сделок с корпоративными бумагами на 40% и рост количества сделок с банковскими облигациями на 47% к показателям прошлой недели.

В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок на прошедшей недели вошли сразу 2 облигации, номинированные в евро. Несмотря на то, что рейтинг прошлой недели не может выступать индикатором активностей, всего 2 сделки у лидеров рейтинга. Однако, стоит отметить аномально высокую среднюю доходность к погашению для облигаций в евро по сделкам с ВГДО 200 – 9,21%, и это при том, что срок погашения наступает уже через год.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок спустя неделю вернулись облигации Белинвестбанк ОАО, недошедшие в него впервые с октября на прошлой неделе. В остальном, отметим сохранившие свое место облигации ООО «ПрофитЗерноМаркет» Оп2, возглавлявшие рейтинг на прошлой неделе, и новичка рейтинга ООО «СКАРБ-био» Оп1, с доходностью в 7.5% годовых.

Валютная структура этого рейтинга остается без изменений с начала ноября.

В денежном выражении общий объем сделок составил 98.53 млн.рублей, из них:

4.75 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (4.82% от объема);

11.16 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (11.32%);

78.84 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (80.02%);

3.78 млн.рублей с корпоративными облигациями (3.84%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % ВГДО 245 1000 USD 5.5 21.02.2024 3.19 5.44 ГДО 292 100 BYN 10 27.03.2019 1.17 18.26 ВГДО 200 10000 EUR 6.2 13.11.2019 0.24 9.21

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % АСБ Лизинг ООО Оп98 10000 USD 5 20.10.2023 2.33 4.98 ООО "Открытая линия" Оп1 1000 USD 8 22.05.2023 0.25 8.9 ООО "Открытая линия" Оп2 1000 BYN 14 21.05.2021 0.22 15.41

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период