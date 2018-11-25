ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обзор рынка облигаций за период 19.11 23.11.2018

26.11.2018 15:05 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Обзор рынка облигаций за период 19.11 23.11.2018
фото: pexels.com

За период 19.11 – 23.11.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 86 сделок по продаже облигаций, из них:

  • 11 с государственными облигациями (12.79% от общего количества);
  • 11 с облигациями Национального банка РБ (12.79%);  
  • 25 с облигациями остальных банков РБ (29.07%);
  • 39 с корпоративными облигациями (45.35%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
10000
EUR
6.2
13.11.2019
2
9.21
1000
USD
5.5
21.02.2024
2
5.44
1000
EUR
3.97
16.05.2024
2
3.94

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Белинвестбанк ОАО Оп63
10
BYN
10.5
15.10.2021
12
10.68
"ПрофитЗерноМаркет" ООО Оп2
1000
USD
6.5
29.09.2023
7
6.44
ООО "СКАРБ-био" Оп1
100
USD
7.5
10.09.2021
6
7.39

На прошедшей неделе ноябрьский тренд общего снижения количества заключенных сделок значительно усилился. Общее падение по сравнению с октябрем составило 58%, а количество сделок обновило недельный минимум последних месяцев – 86 сделок.

Основные изменения в удельных весах произошли внутри государственного, включая НБРБ, и корпоративного секторов. В первом, доли распределились поровну,  что все является важным индикатором снижения активности в отношении государственных облигаций. В корпоративном секторе изменение весов вызвано одновременным снижением количества сделок с корпоративными бумагами на 40% и рост количества сделок с банковскими облигациями на 47% к показателям прошлой недели.

В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок на прошедшей недели вошли сразу 2 облигации, номинированные в евро. Несмотря на то, что рейтинг прошлой недели не может выступать индикатором активностей, всего 2 сделки у лидеров рейтинга. Однако, стоит отметить аномально высокую среднюю доходность к погашению для облигаций в евро по сделкам с ВГДО 200 – 9,21%, и это при том, что срок погашения наступает уже через год.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок спустя неделю вернулись облигации Белинвестбанк ОАО, недошедшие в него впервые с октября на прошлой неделе. В остальном, отметим сохранившие свое место облигации ООО «ПрофитЗерноМаркет» Оп2, возглавлявшие рейтинг на прошлой неделе, и новичка рейтинга ООО «СКАРБ-био» Оп1, с доходностью в 7.5% годовых.

Валютная структура этого рейтинга остается без изменений с начала ноября.

В денежном выражении общий объем сделок составил 98.53 млн.рублей, из них:

  • 4.75 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (4.82% от объема);
  • 11.16 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (11.32%);
  • 78.84 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (80.02%);
  • 3.78 млн.рублей с корпоративными облигациями (3.84%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
1000
USD
5.5
21.02.2024
3.19
5.44
100
BYN
10
27.03.2019
1.17
18.26
10000
EUR
6.2
13.11.2019
0.24
9.21

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
АСБ Лизинг ООО Оп98
10000
USD
5
20.10.2023
2.33
4.98
ООО "Открытая линия" Оп1
1000
USD
8
22.05.2023
0.25
8.9
ООО "Открытая линия" Оп2
1000
BYN
14
21.05.2021
0.22
15.41

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика