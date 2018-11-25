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Обзор рынка облигаций за период 19.11 23.11.2018
За период 19.11 – 23.11.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 86 сделок по продаже облигаций, из них:
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
На прошедшей неделе ноябрьский тренд общего снижения количества заключенных сделок значительно усилился. Общее падение по сравнению с октябрем составило 58%, а количество сделок обновило недельный минимум последних месяцев – 86 сделок.
Основные изменения в удельных весах произошли внутри государственного, включая НБРБ, и корпоративного секторов. В первом, доли распределились поровну, что все является важным индикатором снижения активности в отношении государственных облигаций. В корпоративном секторе изменение весов вызвано одновременным снижением количества сделок с корпоративными бумагами на 40% и рост количества сделок с банковскими облигациями на 47% к показателям прошлой недели.
В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок на прошедшей недели вошли сразу 2 облигации, номинированные в евро. Несмотря на то, что рейтинг прошлой недели не может выступать индикатором активностей, всего 2 сделки у лидеров рейтинга. Однако, стоит отметить аномально высокую среднюю доходность к погашению для облигаций в евро по сделкам с ВГДО 200 – 9,21%, и это при том, что срок погашения наступает уже через год.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок спустя неделю вернулись облигации Белинвестбанк ОАО, недошедшие в него впервые с октября на прошлой неделе. В остальном, отметим сохранившие свое место облигации ООО «ПрофитЗерноМаркет» Оп2, возглавлявшие рейтинг на прошлой неделе, и новичка рейтинга ООО «СКАРБ-био» Оп1, с доходностью в 7.5% годовых.
Валютная структура этого рейтинга остается без изменений с начала ноября.
В денежном выражении общий объем сделок составил 98.53 млн.рублей, из них:
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.
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