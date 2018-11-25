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Прогноз погоды на неделю: похолодание и гололедица

26.11.2018 14:44 — Разное | Интерфакс  
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27 ноября погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-12°С, максимальная - в середине дня 0..-6°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

28-29 ноября республика попадет под влияние холодного скандинавского антициклона, который переместится с территории Литвы.

28 ноября без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, при прояснениях до -14°С, максимальная - днем -1..-7°С.

29 ноября без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-15°С, местами до -18°С, максимальная - днем -2..-9°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
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27 ноября погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку республики скажется влияние малоактивного...
 
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