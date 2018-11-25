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Виктор Лукашенко слетал в Абу-Даби на этап "Формулы-1"

26.11.2018 15:49 — Разное | UDF  
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Фото: mediaoffice.ae
Помощник президента Беларуси по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом сообщает Emirates News Agency.

Как следует из кадров официальной фото- и видеохроники, сын белорусского лидера вместе с переводчиком приветствовали членов правящей семьи Абу-Даби.

Кроме Виктора Лукашенко автогонку из вип-ложи смотрели президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль Джубейр, бывший президент иракского Курдистана Масуд Аль-Барзани, экс-президент Сейшельских Островов Джеймс Аликс Мишель, бывший король Испании Хуан Карлос, жена князя Монако Альбера II Шарлен.

Известно, что старший сын президента Беларуси, как Минниханов и Кадыров, являются завсегдатаями Гран-при Абу-Даби, приглашение на которое рассылает правящая семья эмирата.

Виктор Лукашенко слетал в Абу-Даби на этап "Формулы-1"

Фото: mediaoffice.ae

Гран-при Абу-Даби выиграл пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Для британца эта 11-я победа в сезоне и 73-я в карьере. Вторым стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Ранее Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпиона мира по автогнонкам в классе машин «Формула-1». Второе место по итогам сезона занял Феттель. Его напарник по команде «Феррари» Кими Райкконен расположился на третьем месте.

 
 
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Виктор Лукашенко посетил заключительный этап чемпионата мира по автогонкам.
 
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