

Фото: mediaoffice.ae

Фото: mediaoffice.ae

Как следует из кадров официальной фото- и видеохроники, сын белорусского лидера вместе с переводчиком приветствовали членов правящей семьи Абу-Даби.Кромеавтогонку из вип-ложи смотрели президент Татарстана, глава Чечни, министр иностранных дел Саудовской Аравии, бывший президент иракского Курдистана, экс-президент Сейшельских Островов, бывший король Испании, жена князя Монако Альбера IIИзвестно, что старший сын президента Беларуси, как Минниханов и Кадыров, являются завсегдатаями Гран-при Абу-Даби, приглашение на которое рассылает правящая семья эмирата.Гран-при Абу-Даби выиграл пилот «Мерседес». Для британца эта 11-я победа в сезоне и 73-я в карьере. Вторым стал гонщик «Феррари», а замкнул тройку лидеров(«Ред Булл»).Ранее Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпиона мира по автогнонкам в классе машин «Формула-1». Второе место по итогам сезона занял Феттель. Его напарник по команде «Феррари» Кими Райкконен расположился на третьем месте.