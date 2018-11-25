Взявший свою дочь в заложники в банке в Заславле, годами истязал - СК

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Инцидент, напомним, произошел 18 июля 2018 года. В одном из отделений банка 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. В ходе проведения специальной операции по освобождению заложницы подозреваемый был ликвидирован.Как сообщилив пресс-службе УСК по Минской области, с целью установления имевших место и сопутствующих происшествию обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления, следственной группой проведен исчерпывающий комплекс следственных и процессуальных действий.В частности, в рамках расследования допрошены потерпевшая, свидетели и иные лица, изучены записи с камер видеонаблюдения, получены результаты исследований, проведенных сотрудниками ГКСЭ по предоставленным вещественным доказательствам.- отмечают в УСК.Следствием установлено, что мотивом совершенного преступления явились внутрисемейные отношения.говорится в сообщении пресс-службы.Девушка в милицию обратилась только единожды, но возбужденное в отношении мужчины административное производство в суде было прекращено в связи с их примирением. А за неделю до происшествия в результате ссоры мужчина на почве ревностного отношения угрожал ножом дочери и причинил ей резаную рану шеи.говорится в сообщении УСК.В ходе сбора характеризующих подозреваемого материалов установлено, что он был неоднократно судим за умышленные преступления. В 2007 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенный разбой и грабеж.После детального изучения всех обстоятельств предварительное расследование прекращено в связи со смертью лица, совершившего особо тяжкие преступления.