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Взявший свою дочь в заложники в банке в Заславле, годами истязал - СК

26.11.2018 15:23 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Следователи завершили дело о захвате заложника в банке в Заславле.

Инцидент, напомним, произошел 18 июля 2018 года. В одном из отделений банка 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. В ходе проведения специальной операции по освобождению заложницы подозреваемый был ликвидирован.

Как сообщили UDF.BY в пресс-службе УСК по Минской области, с целью установления имевших место и сопутствующих происшествию обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления, следственной группой проведен исчерпывающий комплекс следственных и процессуальных действий.

В частности, в рамках расследования допрошены потерпевшая, свидетели и иные лица, изучены записи с камер видеонаблюдения, получены результаты исследований, проведенных сотрудниками ГКСЭ по предоставленным вещественным доказательствам.

Взявший свою дочь в заложники в банке в Заславле, годами истязал - СК

"Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый во время совершения инкриминируемых ему деяний не страдал каким-либо психическим расстройством, мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - отмечают в УСК.

Следствием установлено, что мотивом совершенного преступления явились внутрисемейные отношения. "Собраны доказательства, свидетельствующие о том, что мужчина в течение многих лет совершал противоправные действия в отношении своей дочери. В ходе совместного их проживания он систематически истязал, подвергал ее избиению, причинял телесные повреждения, вызывающие особые физические и психические страдания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Девушка в милицию обратилась только единожды, но возбужденное в отношении мужчины административное производство в суде было прекращено в связи с их примирением. А за неделю до происшествия в результате ссоры мужчина на почве ревностного отношения угрожал ножом дочери и причинил ей резаную рану шеи.

"В день происшествия потерпевшая по требованию фигуранта пришла в отделение банка переоформить на себя взятый им кредит. При подписании кредитных документов в операционном зале он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к ее шее нож, требуя, прекратить общение с ее молодым человеком. Реализуя умысел, направленный на ее захват, причинил потерпевшей телесные повреждения в виде пятнадцати ссадин на шее и шести ран на пальцах кистей рук", - говорится в сообщении УСК.

В ходе сбора характеризующих подозреваемого материалов установлено, что он был неоднократно судим за умышленные преступления. В 2007 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенный разбой и грабеж.

После детального изучения всех обстоятельств предварительное расследование прекращено в связи со смертью лица, совершившего особо тяжкие преступления.

 
 
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Следователи завершили дело о захвате заложника в банке в Заславле.
 
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