ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нина Багинская добилась отмены штрафа за защиту Куропат

26.11.2018 15:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Нина Богинская на митинге в Слуцке 24 ноября 2018 г.
В этом году активистку минские суды оштрафовали в общей сложности на $1,6 тысячу.

Судья суда Фрунзенского района Минска Юлия Крепская 14 ноября отменила штраф известной активистке Нине Багинской в размере 5 базовых величин (122,50 рублей), пишет правозащитный центр «Весна».

В этом году 29 июня защитницу Куропат Нину Багинскую привлекли к административной ответственности за «нарушение правил дорожного движения» (ч.1 и ч.3 ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь).

Согласно постановлению УГАИ Нина Багинская 19 июня "на 51-м километре МКАД, являясь пешеходам, необоснованно препятствовала движению транспортных средств, при этом создала аварийную обстановку другим участникам дорожного движения". Интересно, что в постановлении отмечено, что она совершили одно и то же правонарушение разницей в два часа, и поэтому ее привлекли к ответственности сразу по двум частям статьи 18.23 КоАП.

Правозащитники помогли Нине Багинской обжаловать это постановление. В жалобе они обратили внимание на то, что она не могла быть привлечена к административной ответственности за это правонарушение дважды, потому что оно является длящимся. Поэтому постановление УГАИ о привлечении Нины Багинской к ответственности является незаконным.

Суд, рассматривая жалобу, согласился с ее аргументами. Судья Юлия Крепская пришла к выводу, что действительно заместитель начальника УГАИ Миноблисполкома допустил существенные нарушения законодательства, что "влечет безусловную отмену не вступившего в законную силу постановления".

Нина Багинская добилась отмены штрафа за защиту Куропат

В этом году активистку Нину Багинскую минские суды оштрафовали в общей сложности на 137 базовых величин, что составляет 3 356,5 белорусских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году активистку минские суды оштрафовали в общей сложности на $1,6 тысячу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Десять вещей, которые осознаешь, когда бросаешь пить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика