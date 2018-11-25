Школьнику из Слуцка стало скучно на уроке физики, и он придумал мобильное приложение

Реклама15-летний школьник Тимофей Стамбровский придумал мобильное приложение, которое простым языком и с помощью робота объясняет законы физики. Со своим проектом RiBFoP юноша вышел в финал III Республиканского конкурса «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса».
Десятиклассник СШ № 11 Тимофей Стамбровский рассказал «Кур'еру», что это за приложение, почему его придумал и кому оно будет полезно.
«Я придумал проект, сидя на уроке физики. Мне было скучно, и я подумал: а что если объяснять физику с помощью роботов. Я запрограммировал робота (они есть в СШ № 11 — Прим. ред), который помогает учителям объяснять законы, а детям понимать их», — рассказал Тимофей.
Приложение рассчитано на учеников седьмых и девятых классов. Педагоги, используя приложение и робота, могут доступно рассказать про траекторию, путь, время, равномерное и неравномерное движение и лабораторные эксперименты.
«Моим сверстникам понятнее, когда мелом по доске. А семиклассникам — с помощью роботов, так как они больше визуалы. Это приложение полезно ученикам, педагогам и STEM-центрам (проектные лаборатории для исследований с помощью современного оборудования — Прим. ред). Планирую предложить проект сначала слуцким школам, а потом всем белорусским», — сказал школьник.
Проект RiBFoP Тимофей создал весной 2017 года. Помог ему в этом учитель физики Дмитрий Чернов. В мае прошлого года Тимофей выступил с мобильным приложением на районной конференции и взял диплом первой степени.