Школьнику из Слуцка стало скучно на уроке физики, и он придумал мобильное приложение



Фото: Виктория Капская. Фото: kurjer.info









Десятиклассник СШ № 11рассказал «Кур'еру», что это за приложение, почему его придумал и кому оно будет полезно.— рассказал Тимофей.Приложение рассчитано на учеников седьмых и девятых классов. Педагоги, используя приложение и робота, могут доступно рассказать про траекторию, путь, время, равномерное и неравномерное движение и лабораторные эксперименты.сказал школьник.Проект RiBFoP Тимофей создал весной 2017 года. Помог ему в этом учитель физики. В мае прошлого года Тимофей выступил с мобильным приложением на районной конференции и взял диплом первой степени.