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В декабре подорожают сигареты и появятся в продаже новые

26.11.2018 14:58 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В Беларуси с 1 декабря подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщили в МНС. Отдельные сигареты подорожают сразу на 16 копеек.

Так, с 1 декабря поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, до 1 рубля подорожают ФЭСТ SUPERSLIMS, ФЭСТ SUPERSLIMS 7 (сейчас — 84 копейки), Minsk city, Minsk capital (сейчас — 97 копеек), portal ONE (сейчас — 97 копеек), до 2,25 рубля — Pall Mall Silver, Pall Mall Red, Pall Mall Blue и Pall Mall Azure (сейчас — 2,2 рубля), до 2,05 рубля — Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nanokings Blue (сейчас — 2 рубля), до 3,5 рубля — Vogue Bleue, Vogue Lilas и Vogue Menthe (сейчас — 3,4 рубля).

Вырастут также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». К примеру, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh подорожают до 2,05 рубля (сейчас — 2 рубля), Monte Carlo Compact Blue — до 1,95 рубля (сейчас — 1,85 рубля).

Подорожают отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». Так, PALL MALL SUPERSLIMS AZURE и PALL MALL SUPERSLIMS VIOLET с 1 декабря будут стоить 2,05 рубля (сейчас — 2 рубля), ROTHMANS DEMI BLUE и ROTHMANS DEMI SILVER — 2,15 рубля (сейчас — 2,05 рубля).

Кроме того, «Беларусьторг» с декабря начнет продавать KENT NAVY BLUE, KENT BLUE и KENT SILVER, стоимость этих сигарет — 3,15 рубля.

 
 
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В Беларуси с 1 декабря подорожают некоторые марки сигарет.
 
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