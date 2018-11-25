Samsung планирует выпуск шестикамерного смартфона с поддержкой 5G

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В феврале 2019 года ожидается анонс трех новинок серии Samsung Galaxy S10, имеющих варианты экранов с диагональю от 5,8 до 6,4 дюймов. Однако еще больший интерес представляет четвертый флагманский смартфон с поддержкой технологии 5G. Флагман с 6,7-дюймовым экраном получит четыре тыловые и две селфи-камеры. По некоторым данным, его дебют на рынках США и Кореи состоится уже весной будущего года.Параллельно корейская компания работает над возможностью оснащения будущей флагманской модели линейки Самсунг Галакси S10 системой беспроводной зарядки. Чтобы использовать флагман Samsung в качестве зарядного устройства, достаточно приложить к его задней панели другой телефон со встроенным стандартом Qi. Подобная технология есть у модели Mate 20 Pro производства Huawei.Для будущего флагмана Samsung Galaxy S корейский производитель выпустил новейший фирменный процессор Exynos 9820 с архитектурой Tri-Cluster, ставший преемником предыдущего 9810. Восьмиядерный чипсет располагает четырьмя высокопроизводительными и четырьмя энергосберегающими ядрами. В его комплектации присутствует 2-гигабитный LTE-модем, модуль NPU для нейросетевых вычислений, графика Mali G76 MP12. Производитель заявляет о способности графического ускорителя выводить до 30 кадров в секунду в разрешении 4К.