ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung планирует выпуск шестикамерного смартфона с поддержкой 5G

26.11.2018 14:56 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
В предстоящем году на потребительском рынке ожидается появление очередных амбициозных флагманских моделей Samsung. Корейская компания, все еще сохраняющая лидерство в общемировых поставках смартфонов, планирует выпуск четырех премиальных моделей своей линейки Samsung Galaxy S для сохранения статуса крупнейшего производителя.

В феврале 2019 года ожидается анонс трех новинок серии Samsung Galaxy S10, имеющих варианты экранов с диагональю от 5,8 до 6,4 дюймов. Однако еще больший интерес представляет четвертый флагманский смартфон с поддержкой технологии 5G. Флагман с 6,7-дюймовым экраном получит четыре тыловые и две селфи-камеры. По некоторым данным, его дебют на рынках США и Кореи состоится уже весной будущего года.

Параллельно корейская компания работает над возможностью оснащения будущей флагманской модели линейки Самсунг Галакси S10 системой беспроводной зарядки. Чтобы использовать флагман Samsung в качестве зарядного устройства, достаточно приложить к его задней панели другой телефон со встроенным стандартом Qi. Подобная технология есть у модели Mate 20 Pro производства Huawei.

Для будущего флагмана Samsung Galaxy S корейский производитель выпустил новейший фирменный процессор Exynos 9820 с архитектурой Tri-Cluster, ставший преемником предыдущего 9810. Восьмиядерный чипсет располагает четырьмя высокопроизводительными и четырьмя энергосберегающими ядрами. В его комплектации присутствует 2-гигабитный LTE-модем, модуль NPU для нейросетевых вычислений, графика Mali G76 MP12. Производитель заявляет о способности графического ускорителя выводить до 30 кадров в секунду в разрешении 4К.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На потребительском рынке ожидается появление очередных амбициозных моделей Samsung.
 
Новости дня
Новости разные
 
Профилактическая акция «Жизнь дороже шин!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика