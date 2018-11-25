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В Уганде потерпело крушение судно с принцем на борту

26.11.2018 15:14 — Разное | СТВ  
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Новости Уганды. На озере Виктория в Уганде в результате крушения судна погибли 35 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без вести пропавшими числятся десятки пассажиров.

ЧП произошло из-за перегруженности лодки. Она способна вместить всего 50 человек. Однако, по предварительным данным, на борту находились 120 граждан. На судне был принц королевства. Его удалось спасти. Поиски людей продолжаются. Они могут продлиться неделю.

В Уганде потерпело крушение судно с принцем на борту
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Новости Уганды. На озере Виктория в Уганде в результате крушения судна погибли 35 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без вести пропавшими...
 
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