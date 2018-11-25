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Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай
Новости Беларуси. Хладокомбинаты Минской области готовят в Китай поставки мороженого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые контейнеры отправятся в Поднебесную уже в начале 2019 года.
26 ноября вопросы торгового-экономического сотрудничества обсуждали на встрече руководства столичного региона с делегацией китайского города Нинбо. Накануне зарубежные гости посетили Борисовский район. Завершением этого визита стало подписание соглашения «Об установлении межрегиональных дружественных связей». Самыми перспективными областями стороны считают транспорт, торговлю, медицину и туризм.
Сергей Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи»:
Минская область и крупнейший город провинции Чжэцзян – побратимы еще с 2015 года. Именно в Нинбо зарождалась компания «Джили», сборка автомобилей которой налажена и в нашей стране на совместном белорусско-китайском предприятии «БелДжи».
Еще одним результатом сотрудничества стало открытие центра традиционной китайской медицины в Минском районе.
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Хладокомбинаты Минской области будут поставлять мороженое в Китай
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Новости Беларуси. Хладокомбинаты Минской области готовят в Китай поставки мороженого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые контейнеры отправятся в...
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