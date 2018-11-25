ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкий случай: британка подала в суд на медиков, которые скрыли диагноз ее отца

26.11.2018 16:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Великобритании пройдет судебное разбирательство, которое может серьезно повлиять на стандарты медицинской этики в будущем. Женщина подала в суд на медиков, которые не рассказали ей о редком генетическом заболевании ее отца. По ее мнению, это помешало найти болезнь у нее самой и повлияло на судьбу ее дочери. Об этом рассказывает The Guardian.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Имя женщины не раскрывают, в статье ее указывают как ABC. Все началось с того, что в 2007 году отец ABC выстрелил в свою жену, и она погибла. Мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности.

Через два года выяснилось, что у виновника болезнь Гентингтона — неизлечимое заболевание, которое вызывает непроизвольные движения и психические расстройства. Это генетическое заболевание, которое развивается в возрасте 30−50 лет. С момента появления первых симптомов продолжительность жизни составляет около 15—20 лет. Ребенок больного человека имеет 50%-ный риск получить расстройство.

Медики предложили отцу ABC рассказать дочери о своем диагнозе и ее риске заболеть. Но он отказался это сделать. Мужчина боялся, что дочь откажется от ребенка, которого ждала в это время, и сделает аборт. Сотрудники клиники приняли его решение.

В апреле 2010 года ABC родила дочь. Четыре месяца спустя она случайно узнала о диагнозе отца. Впоследствии у нее тоже диагностировали болезнь Гентингтона. Пока не известно, будет ли больна ее дочь, однако у нее есть 50%-ный шанс заболеть.

ABC подала в суд на больницу, где лечился ее отец. Она считает, что медики обязаны были рассказать ей о диагнозе отца даже против его воли. В этом случае она проверила бы свое здоровье и отказалась от ребенка.

Сперва ее иск отклонили. Однако после решение было обжаловано в апелляционном порядке. Иск ABC к больнице суд рассмотрит в ноябре 2019 года. Этот процесс, скорее всего, станет первым разбирательством такого рода и повлияет на дальнейшее развитие медицинской этики.

«Поскольку генетика входит в основную медицинскую практику, понимание того, в каких случаях целесообразно предупредить родственников о наследуемых рисках, становится проблемой для медицинской практики в целом», — отмечают генетик Аннеке Лукассен и биоэтик Рой Гилбар.

«Но насколько много усилий должен предпринять врач в погоне за родственниками? — рассуждает Анна Миддлтон, глава департамента общественных и этических исследований в кампусе Wellcome Genome в Кембридже. — А если родственники будут недовольны тем, что их отследили и получили неприятную информацию? К примеру, узнали, что у них есть ген, который отвечает за предрасположенность к раку молочной железы? Вы не можете избавиться от этой информации, как только получите ее».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебное разбирательство, которое может серьезно повлиять на стандарты медицинской этики в будущем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Все по плану: Белорусская АЭС готовится к запуску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика