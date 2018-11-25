Редкий случай: британка подала в суд на медиков, которые скрыли диагноз ее отца

В Великобритании пройдет судебное разбирательство, которое может серьезно повлиять на стандарты медицинской этики в будущем. Женщина подала в суд на медиков, которые не рассказали ей о редком генетическом заболевании ее отца. По ее мнению, это помешало найти болезнь у нее самой и повлияло на судьбу ее дочери. Об этом рассказывает The Guardian .



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Имя женщины не раскрывают, в статье ее указывают как ABC. Все началось с того, что в 2007 году отец ABC выстрелил в свою жену, и она погибла. Мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности.

Через два года выяснилось, что у виновника болезнь Гентингтона — неизлечимое заболевание, которое вызывает непроизвольные движения и психические расстройства. Это генетическое заболевание, которое развивается в возрасте 30−50 лет. С момента появления первых симптомов продолжительность жизни составляет около 15—20 лет. Ребенок больного человека имеет 50%-ный риск получить расстройство.

Медики предложили отцу ABC рассказать дочери о своем диагнозе и ее риске заболеть. Но он отказался это сделать. Мужчина боялся, что дочь откажется от ребенка, которого ждала в это время, и сделает аборт. Сотрудники клиники приняли его решение.

В апреле 2010 года ABC родила дочь. Четыре месяца спустя она случайно узнала о диагнозе отца. Впоследствии у нее тоже диагностировали болезнь Гентингтона. Пока не известно, будет ли больна ее дочь, однако у нее есть 50%-ный шанс заболеть.

ABC подала в суд на больницу, где лечился ее отец. Она считает, что медики обязаны были рассказать ей о диагнозе отца даже против его воли. В этом случае она проверила бы свое здоровье и отказалась от ребенка.

Сперва ее иск отклонили. Однако после решение было обжаловано в апелляционном порядке. Иск ABC к больнице суд рассмотрит в ноябре 2019 года. Этот процесс, скорее всего, станет первым разбирательством такого рода и повлияет на дальнейшее развитие медицинской этики.

«Поскольку генетика входит в основную медицинскую практику, понимание того, в каких случаях целесообразно предупредить родственников о наследуемых рисках, становится проблемой для медицинской практики в целом», — отмечают генетик Аннеке Лукассен и биоэтик Рой Гилбар.

«Но насколько много усилий должен предпринять врач в погоне за родственниками? — рассуждает Анна Миддлтон, глава департамента общественных и этических исследований в кампусе Wellcome Genome в Кембридже. — А если родственники будут недовольны тем, что их отследили и получили неприятную информацию? К примеру, узнали, что у них есть ген, который отвечает за предрасположенность к раку молочной железы? Вы не можете избавиться от этой информации, как только получите ее».