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Митрополит Павел назвал баптистов сектантами: как цыгане - агитируют, пока не обберут

26.11.2018 15:47 — Разное | Партизан  
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Митрополит Павел выступил с очередными резонансными заявлениями. Они прозвучали в эфире программы «Беседы с владыкой Павлом», вышедшей 24 ноября.

Вопрос о баптистах якобы задал зритель передачи. Мол, его соседи — баптисты. Так как же к ним относиться, как к христианам или как к сектантам?

В ответ митрополит Павел рассказал, что когда жил в Караганде, вокруг «было очень много сектантов — и баптистов, и евангелистов».

«Вроде бы все было нормально, работали люди, учились, но как только они приходят, заводят свои разговоры — это что-то становится страшно, настолько надоедливым… А у них главное в жизни — миссия, они миссионерствуют, хотят всех повернуть в свою секту», — сказал митрополит.


«Их подготовка с самого раннего возраста идет в этом направлении. Они ведут не проповедь, а пропаганду. Долбят в одно место постоянно и с ними ни о чем нельзя говорить… Особенно если они вдвоем пришли!.. Знаете, как цыгане. Агитируют, пока не обберут человека», — заявил митрополит Павел.

Павел также призвал не разговаривать с баптистами о вере.

«Мы не против этих людей. Работаете — и работайте. Если учитесь в школе, другом учебном заведении, не обращайте никакого внимания, какого они вероисповедания. Но как только будет заведен разговор о вере, то сразу говорите: «Стоп! О вере разговаривать не будем», — посоветовал митрополит Павел. — Пришел попросить хлеба, соли — пожалуйста. Но о вере — извините, я православный, с вами ни о чем не хочу говорить. Хорошего они ничего не скажут, будут агитировать перейти в свою секту».






 
 
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Митрополит Павел выступил с очередными резонансными заявлениями. Они прозвучали в эфире программы «Беседы с владыкой Павлом», вышедшей 24 ноября.
 
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