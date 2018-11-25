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Пашинян не приедет в Минск на Евразийский межправительственный совет

26.11.2018 15:35 — Разное | Партизан  
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян находися в отпуске.

На время отпуска его заменит исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян, передает panarmenian.net

Мирзоян сообщил, что он заменит Пашиняна и на международном уровне. В частности, он будет представлять Армению на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске

Заседание пройдет 27 ноября с участием руководителей правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна. 

Председательствовать на саммите будет российский премьер Дмитрий Медведев.


Пашинян находится в отпуске с 26 ноября по 5 декабря включительно — для участия в избирательной кампании.

Не так давно армянский политик высказывал претензии Лукашенко. Он обвинил главу Беларуси в выдаче азербайджанской стороне закрытой информации об ОДКБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян находися в отпуске.
 
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