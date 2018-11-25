Пашинян не приедет в Минск на Евразийский межправительственный совет

panarmenian.net . На время отпуска его заменит исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян, передает





Мирзоян сообщил, что он заменит Пашиняна и на международном уровне. В частности, он будет представлять Армению на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске





Заседание пройдет 27 ноября с участием руководителей правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.





Председательствовать на саммите будет российский премьер Дмитрий Медведев.









Пашинян находится в отпуске с 26 ноября по 5 декабря включительно — для участия в избирательной кампании.





Не так давно армянский политик высказывал претензии Лукашенко. Он обвинил главу Беларуси в выдаче азербайджанской стороне закрытой информации об ОДКБ.