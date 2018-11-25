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Пашинян не приедет в Минск на Евразийский межправительственный совет
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян находися в отпуске.
На время отпуска его заменит исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян, передает
Мирзоян сообщил, что он заменит Пашиняна и на международном уровне. В частности, он будет представлять Армению на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.
Заседание пройдет 27 ноября с участием руководителей правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.
Председательствовать на саммите будет российский премьер Дмитрий Медведев.
Пашинян находится в отпуске с 26 ноября по 5 декабря включительно — для участия в избирательной кампании.
Не так давно армянский политик высказывал претензии Лукашенко. Он обвинил главу Беларуси в выдаче азербайджанской стороне закрытой информации об ОДКБ.
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян находися в отпуске.
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