Не поверите! Тюмень и Грозный возглавили рейтинг российских городов с самым высоким уровнем жизни

В пятерку городов с самым высоким качеством жизни также вошли Казань и Сочи.





рейтинга учитывались данные социологических исследований, проведенных в 78 городах с населением более 250 тысяч человек, а также официальные данные Росстата. При составленииучитывались данные социологических исследований, проведенных в 78 городах с населением более 250 тысяч человек, а также официальные данные Росстата.





Каждый город оценивался по нескольким параметрам, в том числе развитие культуры и образования, качество медицинского обслуживания, состояние ЖКХ и дорожного хозяйства.









Тюмень ни по одному из параметров не заняла первое место, однако везде вошла в десятку лучших, что позволило ей возглавить итоговый рейтинг.



