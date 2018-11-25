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Не поверите! Тюмень и Грозный возглавили рейтинг российских городов с самым высоким уровнем жизни
Тюмень заняла первое место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни, который составил Финансовый университет при правительстве РФ. Второе место досталось Грозному, Москва лишь на третьем месте.
В пятерку городов с самым высоким качеством жизни также вошли Казань и Сочи.
При составлении
Каждый город оценивался по нескольким параметрам, в том числе развитие культуры и образования, качество медицинского обслуживания, состояние ЖКХ и дорожного хозяйства.
Тюмень ни по одному из параметров не заняла первое место, однако везде вошла в десятку лучших, что позволило ей возглавить итоговый рейтинг.
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Тюмень заняла первое место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни, который составил Финансовый университет при правительстве РФ. Второе место...
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