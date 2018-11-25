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Взятки и превышение полномочий: начинается суд над начальником Глубокской инспекции охраны природы

26.11.2018 15:06 — Разное | Партизан  
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28 ноября в Витебском областном суде начнется слушание дела бывшего начальника Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Алексея Протоса, которого обвиняют в коррупции.

Взятки и превышение полномочий: начинается суд над начальником Глубокской инспекции охраны природы
Алексею Протасу предъявлены обвинения в превышении власти и служебных полномочий (часть 1 статьи 426 УК», а также двух эпизодах получения взятки (части 1 и 2 статьи 430 УК). Таким образом ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает vitebsk.cc

Напомним, что в апреле милиция по подозрению в коррупции задержала трех работников Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Тогда сообщалось, что в Глубокском и Поставском районах сотрудники инспекции помогали браконьерам избегать наказаний.

Сам Протас, однако, в разговоре с порталом TUT.BY заявил, что к нему у правоохранительных органов претензий нет. При этом он уволился из инспекции, так как, по его уверениям, ощущал прессинг.

Тогда же КГБ было возбуждено уголовное дело по статье 430 УК (получение взятки) в отношении начальника Витебской областной инспекции Василия Лемешева, его водворили в СИЗО. 


«Начальник Витебской областной инспекции Лемешев регулярно получал от браконьеров значительные объемы незаконно добытой рыбы, часть которой передавал руководителю Государственной инспекции Сергею Новикову. По указанию последнего начальник Витебской областной инспекции принимал меры по недопущению привлечения к ответственности отдельных нарушителей природоохранного законодательства», — уверяли чекисты.


 
Теги: Витебск
 
 
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28 ноября в Витебском областном суде начнется слушание дела бывшего начальника Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Алексея...
 
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