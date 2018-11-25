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Странный случай: охотник подстрелил сам себя и впал в кому

26.11.2018 14:49 — Разное | Партизан  
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Необычный инцидент случился у д. Сороцни Дрогичинского района в минувшую субботу.

Около трех часов дня в районную больницу был доставлен житель Дрогичина (1975 г.р.) с огнестрельным ранением. Дробовой патрон 12 калибра повредил брюшную полость, грудную клетку и руку. 


Милиционеры, которым незамедлительно сообщили о пациенте, установили, что тяжелые травмы мужчина получил менее часа назад в лесном массиве.

«По словам пострадавшего, в лесу он был в тот момент один, и ружье дало осечку, - рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. - Мужчина - охотник, у него имелась лицензия, гладкоствольное ружье МР-153 было зарегистрировано. Сейчас оперативники проверяют, действительно ли он был один, а ружье допустило осечку. К сожалению, уже в больнице мужчине стало хуже: одна из дробинок попала в сердце, и сейчас он в коме».



Оружие изъято, проводятся необходимые проверки.

 
 
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Необычный инцидент случился у д. Сороцни Дрогичинского района в минувшую субботу.
 
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