Странный случай: охотник подстрелил сам себя и впал в кому

Около трех часов дня в районную больницу был доставлен житель Дрогичина (1975 г.р.) с огнестрельным ранением. Дробовой патрон 12 калибра повредил брюшную полость, грудную клетку и руку.









Милиционеры, которым незамедлительно сообщили о пациенте, установили, что тяжелые травмы мужчина получил менее часа назад в лесном массиве.





«По словам пострадавшего, в лесу он был в тот момент один, и ружье дало осечку, - рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. - Мужчина - охотник, у него имелась лицензия, гладкоствольное ружье МР-153 было зарегистрировано. Сейчас оперативники проверяют, действительно ли он был один, а ружье допустило осечку. К сожалению, уже в больнице мужчине стало хуже: одна из дробинок попала в сердце, и сейчас он в коме».













Оружие изъято, проводятся необходимые проверки.