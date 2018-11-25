Румас рассказал, какие приняты меры по сохранению темпов роста ВВП





Правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%, заявил на совещании у президента премьер-министр Сергей Румас.

26 ноября Александр Лукашенко провел совещание. Премьер-министр страны Сергей Румас доложил, что предпринимаются меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%. Однако в некоторых областях не выполняют прогноза по валовому продукту.

Премьер коснулся также важного вопроса, по которому можно судить работу экономики – уровня заработной платы и пенсий населения. Так, он заявил, что по итогам января-октября текущего года реальный рост зарплат составил 112,3% к аналогичному периоду прошлого года, что значительно превышает прогнозный параметр.

В четвертом квартале текущего года планируется достигнуть средней зарплаты в тысячу рублей. У бюджетников она составит около 800 рублей.