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Румас рассказал, какие приняты меры по сохранению темпов роста ВВП

26.11.2018 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Румас рассказал, какие приняты меры по сохранению темпов роста ВВП

Правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%, заявил на совещании у президента премьер-министр Сергей Румас.

26 ноября Александр Лукашенко провел совещание. Премьер-министр страны Сергей Румас доложил, что предпринимаются меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%. Однако в некоторых областях не выполняют прогноза по валовому продукту.

Премьер коснулся также важного вопроса, по которому можно судить работу экономики – уровня заработной платы и пенсий населения. Так, он заявил, что по итогам января-октября текущего года реальный рост зарплат составил 112,3% к аналогичному периоду прошлого года, что значительно превышает прогнозный параметр.

В четвертом квартале текущего года планируется достигнуть средней зарплаты в тысячу рублей. У бюджетников она составит около 800 рублей.

 
 
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Правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%, заявил на совещании у президента премьер-министр Сергей Румас.
 
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