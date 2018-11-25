Беларусы требуют закон против домашнего насилия, а в галерее «Ў» будет выставка по этой теме

Сегодня сразу две новости о домашнем насилии. Активисты создали петицию с требованием к правительству разработать и принять закон против домашнего насилия. А вечером 26 ноября в галерее «Ў» откроется выставка « Традиционная семья », посвящённая этой же теме.

Петиция

Авторы намерены отправить петицию сразу в четыре госоргана − Совмин, палату представителей Нацсобрания, Администрацию президента и Национальный центр законодательства и правовых исследований. Свой текст активисты начинают с изложения трёх фактов о домашнем насилии:

Каждый год в МВД поступает около 150 тысяч звонков о семейно-бытовых скандалах. 50 тысяч агрессоров привлекаются к административной ответственности.

По результатам опроса от Института социологии НАН в 2018 года, каждая вторая беларуска хотя бы однажды подвергалась тому или иному виду насилия.

На Общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия за шесть лет работы обратилось 11,5 тысяч пострадавших (94% − женщины, 20% людей старше 60 лет).

Авторы говорят о том, что сейчас для пострадавших есть «много барьеров, которые мешают вовремя обратиться за помощью и защитой: неэффективный инструмент привлечения к ответственности агрессора, страх потерять детей, которых могут изъять в приют, а как мера административного наказания − штраф, который ложится на семейный бюджет».

Активисты уверены − закон должен содержать чёткие критерии для вмешательства государства в случае домашнего насилия. С учётом, что чиновники не смогут произвольно влезть в любую семью. Авторы пишут, что закон о противодействии домашнему насилию принят в 127 странах мира, в том числе Украине, Казахстане, Литве, Грузии и других: «Опыт этих стран показывает, что случаи внутрисемейного насилия сокращаются от 20 до 40% после принятия подобных законов. На постсоветском пространстве такого закона нет только в России и Беларуси».

Авторы петиции просят президента пересмотреть его позицию по этому вопросу, а правительство − включить в план подготовки законопроектов на 2020 год разработку и закона против домашнего насилия.

Выставка

26 ноября в 19:00 в галерее «Ў» в рамках международной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия» откроется выставка « Традиционные ценности ». Вход свободный. По словам авторов, понятия «уважение, трудолюбие, честность, любовь, доверие» и другие часто используют защитники традиционных ценностей. Но, по словам активистов, эти понятия превращаются в «односторонние обязательства для тех, кто в иерархии семьи занимает более низкое положение» − чаще всего это жена и дети. Отсюда и получаются представления о ролях в семье − женщине как хранительнице очага и мужчине как защитнике и добытчике.

В выставке участвуют:

Александр Васюкович и Дарья Царик с фотопроектом «Каждая третья», «Артефакты насилия»;



Даша Бубен и Дарья Царик с фотопроектом «Выжившая»;



Любовь Земцова и Ольга Гоа с видеопроектом «(Не)пустое место»;



Оксана Жгировская − куратор выставки.

28 ноября в галерее покажут фрагмент документального спектакля «Родные люди?», а также пройдёт дискуссия «От «Убежища» к «Родным людям?» − судьба двух спектаклей». 1 декабря ECLAB организует открытую дискуссию «Есть ли жизнь после традиционных ценностей?». Среди выступающих будут два преподавателя альтернативного университета − философ Ольга Шпарага и историк Алексей Браточкин. 3 декабря в галерее пройдёт рабочая встреча с журналистами, где презентуют брошюру «Сотрудничество без травм: как безопасно для человека освещать в СМИ тему насилия в отношении женщин».