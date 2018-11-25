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Беларусы требуют закон против домашнего насилия, а в галерее «Ў» будет выставка по этой теме
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Сегодня сразу две новости о домашнем насилии. Активисты создали
Петиция
Авторы намерены отправить петицию сразу в четыре госоргана − Совмин, палату представителей Нацсобрания, Администрацию президента и Национальный центр законодательства и правовых исследований. Свой текст активисты начинают с изложения трёх фактов о домашнем насилии:
Авторы говорят о том, что сейчас для пострадавших есть «много барьеров, которые мешают вовремя обратиться за помощью и защитой: неэффективный инструмент привлечения к ответственности агрессора, страх потерять детей, которых могут изъять в приют, а как мера административного наказания − штраф, который ложится на семейный бюджет».
Активисты уверены − закон должен содержать чёткие критерии для вмешательства государства в случае домашнего насилия. С учётом, что чиновники не смогут произвольно влезть в любую семью. Авторы пишут, что закон о противодействии домашнему насилию принят в 127 странах мира, в том числе Украине, Казахстане, Литве, Грузии и других: «Опыт этих стран показывает, что случаи внутрисемейного насилия сокращаются от 20 до 40% после принятия подобных законов. На постсоветском пространстве такого закона нет только в России и Беларуси».
Авторы петиции просят президента
Выставка
26 ноября в 19:00 в галерее «Ў» в рамках международной
В выставке участвуют:
28 ноября в галерее покажут фрагмент документального спектакля «Родные люди?», а также пройдёт дискуссия «От «Убежища» к «Родным людям?» − судьба двух спектаклей». 1 декабря ECLAB организует открытую дискуссию «Есть ли жизнь после традиционных ценностей?». Среди выступающих будут два преподавателя альтернативного университета − философ Ольга Шпарага и историк Алексей Браточкин. 3 декабря в галерее пройдёт рабочая встреча с журналистами, где презентуют брошюру «Сотрудничество без травм: как безопасно для человека освещать в СМИ тему насилия в отношении женщин».
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