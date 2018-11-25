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В Пинске прошел областной отбор первого Чемпионата Беларуси по брейк-дансу

26.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Первенство страны по брейк-дансу под эгидой недавно созданной Федерации впервые проходит в таком формате. Республиканское молодёжное общественное объединение «Белорусская федерация брейк-данса» выступило основным организатором республиканского первенства.

  Первенство проводится в два этапа: областные отборы и финал. Финал состоится 22 декабря 2018 г. на площадке ТРЦ г. Минск. Отборочные этапы проходят с 17 ноября 2018 по 8 декабря 2018 в городах Минск, Марьина Горка, Гродно, Пинск, Могилёв, Гомель, Витебск.



  25 ноября областной отбор прошел в Пинске. Столица Полесья принимала лучших танцоров Брестской области. В соревновательной части мероприятия приняли участие свыше 100 брейк-дансеров из Бреста, Пинска, Барановичей, Кобрина и других районов области. В программе Первенства 6 номинаций: дети до 8 лет соло; дети до 12 лет соло; дети до 16 лет соло; взрослые 17+ лет соло; девочки до 12 лет соло; девочки 13+ лет соло.

  После нескольких часов жарких танцевальных баттлов судейская коллегия определила лучших исполнителей.

  Результаты отбора Брестской области в г. Пинске:

  - до 8 лет

  1 место - Роман Пинск

  2 место - Тихон Брест

  3 место - KurMan Брест


  - до 12 лет

  1 место - Mighty Stas Пинск

  2 место - Ukrop Барановичи

  3 место - Ness Пинск


  - девочки до 12 лет

  1 место - Chiken Marta Пинск

  2 место - Kira Брест

  3 место - Yana Pro Кобрин


  - до 16 лет

  1 место - Kazachok Пинск

  2 место - Fonix Пинск

  3 место - Art Step Пинск


  - 17+ лет

  1 место - Metro 519 Пинск

  2 место - Sundal the Flow Брест

  3 место - Salute Барановичи


  - девочки 13+ лет

  1 место - Yana Пинск

  2 место - Darina Кобрин

  3 место - Foxy Кобрин


  Победители, занявшие 1-е места, отправятся в финальный этап в г.Минск.

  Пинский горисполком

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Первенство страны по брейк-дансу под эгидой недавно созданной Федерации впервые проходит в таком формате. Республиканское молодёжное общественное объединение...
 
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