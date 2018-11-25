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В Пинске прошел областной отбор первого Чемпионата Беларуси по брейк-дансу
26.11.2018 — Разное | Пинский Вестник
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Первенство страны по брейк-дансу под эгидой недавно созданной Федерации впервые проходит в таком формате. Республиканское молодёжное общественное объединение «Белорусская федерация брейк-данса» выступило основным организатором республиканского первенства.
Первенство проводится в два этапа: областные отборы и финал. Финал состоится 22 декабря 2018 г. на площадке ТРЦ г. Минск. Отборочные этапы проходят с 17 ноября 2018 по 8 декабря 2018 в городах Минск, Марьина Горка, Гродно, Пинск, Могилёв, Гомель, Витебск.
25 ноября областной отбор прошел в Пинске. Столица Полесья принимала лучших танцоров Брестской области. В соревновательной части мероприятия приняли участие свыше 100 брейк-дансеров из Бреста, Пинска, Барановичей, Кобрина и других районов области. В программе Первенства 6 номинаций: дети до 8 лет соло; дети до 12 лет соло; дети до 16 лет соло; взрослые 17+ лет соло; девочки до 12 лет соло; девочки 13+ лет соло.
После нескольких часов жарких танцевальных баттлов судейская коллегия определила лучших исполнителей.
Результаты отбора Брестской области в г. Пинске:
- до 8 лет
1 место - Роман Пинск
2 место - Тихон Брест
3 место - KurMan Брест
- до 12 лет
1 место - Mighty Stas Пинск
2 место - Ukrop Барановичи
3 место - Ness Пинск
- девочки до 12 лет
1 место - Chiken Marta Пинск
2 место - Kira Брест
3 место - Yana Pro Кобрин
- до 16 лет
1 место - Kazachok Пинск
2 место - Fonix Пинск
3 место - Art Step Пинск
- 17+ лет
1 место - Metro 519 Пинск
2 место - Sundal the Flow Брест
3 место - Salute Барановичи
- девочки 13+ лет
1 место - Yana Пинск
2 место - Darina Кобрин
3 место - Foxy Кобрин
Победители, занявшие 1-е места, отправятся в финальный этап в г.Минск.
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Первенство страны по брейк-дансу под эгидой недавно созданной Федерации впервые проходит в таком формате. Республиканское молодёжное общественное объединение...
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