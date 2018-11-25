В Пинске прошел областной отбор первого Чемпионата Беларуси по брейк-дансу

Первенство страны по брейк-дансу под эгидой недавно созданной Федерации впервые проходит в таком формате. Республиканское молодёжное общественное объединение «Белорусская федерация брейк-данса» выступило основным организатором республиканского первенства.

Первенство проводится в два этапа: областные отборы и финал. Финал состоится 22 декабря 2018 г. на площадке ТРЦ г. Минск. Отборочные этапы проходят с 17 ноября 2018 по 8 декабря 2018 в городах Минск, Марьина Горка, Гродно, Пинск, Могилёв, Гомель, Витебск.







25 ноября областной отбор прошел в Пинске. Столица Полесья принимала лучших танцоров Брестской области. В соревновательной части мероприятия приняли участие свыше 100 брейк-дансеров из Бреста, Пинска, Барановичей, Кобрина и других районов области. В программе Первенства 6 номинаций: дети до 8 лет соло; дети до 12 лет соло; дети до 16 лет соло; взрослые 17+ лет соло; девочки до 12 лет соло; девочки 13+ лет соло.

После нескольких часов жарких танцевальных баттлов судейская коллегия определила лучших исполнителей.

Результаты отбора Брестской области в г. Пинске:

- до 8 лет

1 место - Роман Пинск

2 место - Тихон Брест

3 место - KurMan Брест





- до 12 лет

1 место - Mighty Stas Пинск

2 место - Ukrop Барановичи

3 место - Ness Пинск





- девочки до 12 лет

1 место - Chiken Marta Пинск

2 место - Kira Брест

3 место - Yana Pro Кобрин





- до 16 лет

1 место - Kazachok Пинск

2 место - Fonix Пинск

3 место - Art Step Пинск





- 17+ лет

1 место - Metro 519 Пинск

2 место - Sundal the Flow Брест

3 место - Salute Барановичи





- девочки 13+ лет

1 место - Yana Пинск

2 место - Darina Кобрин

3 место - Foxy Кобрин





Победители, занявшие 1-е места, отправятся в финальный этап в г.Минск.

Пинский горисполком