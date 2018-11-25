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Легендарная программа "Смак" с Макаревичем возвращается. Теперь - на YouTube

26.11.2018 16:10 — Разное | Tut.by  
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Программа Андрея Макаревича «Смак», которая долгие годы выходила на телевидении, теперь будет выходить на YouTube. «Мы возвращаемся», — так начал первый выпуск артист. Легендарной передаче в этом году исполняется 25 лет.

Первый выпуск «Смака» вышел задолго до появления популярных нынче кулинарных видеоблогов на YouTube — в ноябре 1993 года. Программа была «визитной карточкой» российского Первого канала. Автором и первым ведущим шоу был известный музыкант Андрей Макаревич, в 2006 его сменил Иван Ургант. По телевидению передача перестала выходить в 2018 году.

Макаревич сказал, что новая версия передачи будет отличаться от того, что было на телевидении.

— Друзья мои, я соскучился по программе «Смак». А тут еще выяснилось, что мы вышли в эфир в конце ноября 1993 года. То есть ровно 25 лет назад. Я посчитал, что это знак. Мы возвращаемся и хотим начать наше возвращение с прямого эфира, — с радостью сообщил Андрей Макаревич в анонсе к обновленному шоу.

Первым гостем «Смака» на YouTube стал как раз Иван Ургант. Шоумен пришел на программу в шапке и объяснил, что на телевидении ему не разрешают появляться в таком виде.

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24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группировки «Ленинград», который пройдет уже 1 декабря. Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 30 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый выпуск «Смака» вышел задолго до появления популярных нынче кулинарных видеоблогов на YouTube - в ноябре 1993 года. Программа была «визитной карточкой»...
 
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