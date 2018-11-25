До -18°C ожидается на этой неделе в Беларуси

Во вторник, 27 ноября, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами по югу возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до минус 10-12. Днем ожидается от нуля до 6 градусов мороза.

В среду, 28 ноября, будет без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет минус 5-11, при прояснениях она понизится до минус 14. Днем, по данным синоптиков, будет 1-7 градусов мороза.

Без существенных осадков прогнозируется и в четверг, 29 ноября. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит 8-15 градусов мороза, местами воздух охладится до минус 18, днем будет минус 2-9.

В пятницу, 30 ноября, синоптики обещают без осадков. Гололедица возможна на отдельных участках дорог. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов мороза, по востоку - минус 15-18. Днем ожидается 2-8 градусов ниже нуля.

Источник: БЕЛТА.

