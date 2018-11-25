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Стало известно, сколько мест пустует на платных стоянках столицы

26.11.2018 16:29 — Разное | Tut.by  
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Главный инженер организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников рассказал, что на платных стоянках столицы сейчас свободно около 7 тысяч мест. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Услуги по хранению авто в Минске оказывают 106 автомобильных охраняемых стоянок. По словам Прудникова, из 28 тысяч машино-мест свободными остаются около 7 тысяч. Это четвертая часть от общего количества.

— Свободные места появляются даже на тех автостоянках, которые раньше были заполнены. Это касается автостоянок № 88 и 89 на улице Слободской. Есть немало свободных мест на стоянке № 20 на улице Горецкого и других.

Напомним, с 1 ноября месяц хранения легкового автомобиля обходится физическому лицу в 34 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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Свободные места появляются даже на тех автостоянках, которые раньше были заполнены.
 
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